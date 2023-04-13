 

В первом чтении Госдума одобрила увеличение некоторых социальных налоговых вычетов

13.04.2023, 16:00, Разное
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Государственная Дума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий повышение налога на доходы физических лиц (для налога на образование и лечение), а также налоговые вычеты на приобретение лекарств, стимулирование производства высокотехнологичного оборудования и другие цели.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, и лидеры фракций внесли эту инициативу 5 апреля. При предоставлении налоговых вычетов по НДФЛ на обучение детей максимальные расходы, которые можно учесть, вырастут с 50 000 до 110 000 рублей. Расходы на лечение и обучение вырастут со 120 000 до 150 000 рублей.

К расходам на высокотехнологичное оборудование будет применен повышающий коэффициент 1,5, аналогичный расходам на создание или приобретение передовой российской продукции в области искусственного интеллекта. Володин заявил, что предлагаемый закон позволит “сэкономить деньги, которые граждане могут потратить на образование”.

Реализация инициатив приведет к ежегодному увеличению недополученных доходов примерно на 7-8 миллиардов рублей.


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