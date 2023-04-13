Могут ли физические упражнения нейтрализовать негативные последствия бессонницы

Каждый день ученые нам повторяют о том, как важно высыпаться. Недостаток или переизбыток ночного отдыха может сократить жизнь на несколько лет. Однако как утверждает недавнее исследование, что занятия спортом могут минимизировать негативные последствия некачественного сна.

Сон и спорт

Как показало исследование, высокие показатели физической активности заметно сокращают риск ранней смерти, обусловленный недостатком/переизбытком сна.

Раньше они рассматривались как отдельные факторы, способствующие увеличению продолжительности жизни. Однако как они работают вместе для улучшения здоровья, было до этого момента неясно.

Новое исследование

В новом исследовании приняло участие около 90 тыс. взрослых британцев в возрасте 40-73 лет. Для записи движений использовался наручный акселерометр, что намного надежнее, чем просто самоотчет участников. Все они носили устройство в течение недели.

Продолжительность ночного отдых была классифицирована на 3 группы: короткая (менее 6 часов), нормальную (6-8 часов) или долгую (более 8 часов). Показатели физической активности также принимались во внимание (низкий, средний и высокий).

Делаете ли вы упражнения для облегчения боли в спине или просто часто поднимаетесь по лестнице, акселерометр дает оценку интенсивности вашей повседневной нагрузки.

Ученые сделали поправку на такие факторы, как возраст, пол, этническая принадлежность, уровень образования, ИМТ, диета, наличие вредных привычек и пр.

Чем больше вы тренируетесь, тем меньше имеет значение плохой сон

После наблюдения в течение 7 лет 3 тыс. участников умерли. Из этой группы треть умерли от болезней сердца, а остальные – от рака. У людей с низкой физической активностью короткая и длинная продолжительность сна приводили к повышению риска смерти от всех причин.

У тех, кто занимается физическими упражнениями средней продолжительности, негативно сказался на здоровьем только короткий сон. Добровольцы, которые много тренировались, вообще не страдали от бессонницы. У тех людей, которые спали мало, но при этом не много тренировались, риск смерти от сердечных патологий был на 69% больше, но он снижался по мере увеличения объема упражнений.

Результаты данного эксперимента только еще раз доказывают, что необходимо не только повышать физическую активность, но и следить за продолжительностью сна. Только таким образом можно предупредить раннюю смерть у пожилого населения. Нет смысла сосредотачивать внимание только на одном факторе.