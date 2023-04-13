Льняные платья, джинсовые куртки, ковбойские сапоги: этим летом будет в моде легкий и непринужденный стиль прибрежной пастушки

В сезоне весна-лето 2023 года на первый план выходит легкий и непринужденный стиль прибрежной пастушки. Поговорим о том, какие элементы помогут создать его. Преимущество пляжной моды – универсальность. Вы без труда сможете преобразовать лук на каждый день в стильный наряд для особого случая.

Базовые элементы

Чтобы быть в тренде, включите в свой гардероб длинное платье свободного кроя с принтом “клетка”. Именно клетка вызывает ассоциации с ковбоями.

Льняные вещи хороши для лета. Натуральная ткань не препятствует кожному дыханию, в ней легко и приятно даже в самый знойный день. Чтобы быть модной, обновите гардероб, включив в него льняное струящееся платье.

Не менее броско и выразительно смотрится летнее платье с U-образным вырезом и принтом “мелкий цветок”.

Именно ковбои и девушки-пастушки в свое время стали активно использовать деним. Прочная ткань, которую очень сложно порвать, стала настолько популярной, что из нее шьют юбки, джинсы, жилеты, платья и многое другое.

Аксессуары

Для завершения создания образа стильной пляжной пастушки, обязательно используйте аксессуары. Не обойтись без ковбойской шляпы, которую можно интегрировать в большое количество модных луков.

Ковбойские сапоги из искусственной замши в свое время активно использовала поп-принцесса Бритни Спирс. Сейчас такая обувь в тренде. Плюс материала – богатый выбор цветов, поэтому подобрать сапоги по вкусу сможет любая модница.

Белые ботильоны с ручной вышивкой сделают вас звездой любой вечеринки в ковбойском стиле. Особенно если надеть вместе с ними шляпу и серьги-кольца.

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Не бойтесь экспериментов со стилем. Выходите за рамки стереотипов – некоторые модели сапог вовсе необязательно убирать на хранение с приходом весны и лета. Они помогут вам стать воплощением стиля.

Подбирайте яркие броские аксессуары. Натуральная кожа, обилие бахромы, нарочито брутальные ремни, которые подчеркивают изящную женскую талию – вот особенности ковбойской стилистики.

Помните, что в погоне за модными трендами не стоит забывать о своем вкусе. Если лук вам не нравится, пусть даже он используется современными звездами и блогерами – не носите его.