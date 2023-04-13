 

В Москве пенсионерку придавило световым оборудованием во время съемок фильма

13.04.2023, 15:40, Новости дня
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В Москве пенсионерку придавило световым оборудованием во время съемок фильма “Ненормальный”. Это произошло, когда бабушка просто проходила мимо.

“Техники катили огромный рейл с кучей тяжелых ламп. Ножка стойки подломилась, и вся груда оборудования рухнула на голову 87-летней Валентины Ивановны, которой не посчастливилось проходить мимо”, – цитирует телеграм-канал “Shot” интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Известно, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.


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