 

Скандалы: Они лезут в нашу таможню, а мы к ним – в кафе

13.04.2023, 15:29, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как воюют хакеры России и Украины

Агентство национальной безопасности США сообщило, что российские хакеры взламывают видеокамеры в украинских кафе и ресторанах для того, чтобы при их помощи отслеживать передвижения военных эшелонов, передает Reuters. «Они действуют креативно. Мы наблюдаем, как российские хакеры подключаются к показывающим публику вебкамерам, чтобы следить за колоннами и поездами. (…)

Вместо того, чтобы использовать публичные вебкамеры на улицах и площадях, они находят их в частных кафе, чтобы оттуда наблюдать за нужными им маршрутами», — заявил директор АНБ по кибербезопасности Роб Джойс в своем выступлении в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне.

Но это еще далеко не все. По его словам, российские хакеры постоянно пытаются взломать не только украинские системы, но и компьютеры военных предприятий и транспортных компаний США для того, чтобы отследить поставки вооружений Украине.

Впрочем, украинские хакеры пытаются не отставать от российских «коллег». Так, два дня назад, 10 апреля в 6 часов утра произошел весьма значительный сбой в работе российской таможни. Как сообщил «Коммерсантъ», был приостановлен пропуск грузов из Китая по мосту через Амур Благовещенск-Хэйхэ, о его устранении пока не сообщали.

Между тем, ФТС уже заявляла в конце февраля о DDoS-атаке на ресурсы операторов популярных систем электронного декларирования товаров Атака была настолько мощной, что клиенты не имели возможности почти целый день оформлять декларации. Теперь хакеры атаковали уже внутренние системы ФТС.

И вот в ночь на 12 апреля стало известно, что ответственность за атаку взяла проукраинская организация Twelve.

Канал «Преемник» пишет, что по его данным за организацией Twelve стоят спецслужбы Великобритании. А главной целью атаки была продемонстрировать Китаю и другим торговым партнерам России, что наша страна не в состоянии защитить свои каналы поставок».

Оригинал материала: “Новые Известия”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03.22 / Мэр города Жолквы в Львовской области “вылавливает” беженцев-мужчин

27.07.22 / Когда молодой можно быть со старым – Личное мнение

02.02.22 / Перетягивание каната

18.09.21 / На просветительском марафоне российским школьникам объяснили, почему Гарри Поттер будет гореть в аду

17.03.22 / Последнее слово Алексея Навального. Полный текст

27.10.21 / Модель Анна Гомонова показала 6 осенних образов, в которых вы точно будете в тренде

25.07.22 / Страшная авария в Башкортостане унесла жизни пятерых

31.08.21 / Розы нужно подрезать. Что делать с цветами к осени

23.12.21 / В России выявили свыше 25 тысяч новых заражений коронавирусом COVID-19

06.12.22 / Незаконные санкции, шантаж и угрозы: Володин обвинил США в попытках сдержать развитие других стран

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика