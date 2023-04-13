Скандалы: Они лезут в нашу таможню, а мы к ним – в кафе
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Как воюют хакеры России и Украины
Агентство национальной безопасности США сообщило, что российские хакеры взламывают видеокамеры в украинских кафе и ресторанах для того, чтобы при их помощи отслеживать передвижения военных эшелонов, передает Reuters. «Они действуют креативно. Мы наблюдаем, как российские хакеры подключаются к показывающим публику вебкамерам, чтобы следить за колоннами и поездами. (…)
Вместо того, чтобы использовать публичные вебкамеры на улицах и площадях, они находят их в частных кафе, чтобы оттуда наблюдать за нужными им маршрутами», — заявил директор АНБ по кибербезопасности Роб Джойс в своем выступлении в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне.
Но это еще далеко не все. По его словам, российские хакеры постоянно пытаются взломать не только украинские системы, но и компьютеры военных предприятий и транспортных компаний США для того, чтобы отследить поставки вооружений Украине.
Впрочем, украинские хакеры пытаются не отставать от российских «коллег». Так, два дня назад, 10 апреля в 6 часов утра произошел весьма значительный сбой в работе российской таможни. Как сообщил «Коммерсантъ», был приостановлен пропуск грузов из Китая по мосту через Амур Благовещенск-Хэйхэ, о его устранении пока не сообщали.
Между тем, ФТС уже заявляла в конце февраля о DDoS-атаке на ресурсы операторов популярных систем электронного декларирования товаров Атака была настолько мощной, что клиенты не имели возможности почти целый день оформлять декларации. Теперь хакеры атаковали уже внутренние системы ФТС.
И вот в ночь на 12 апреля стало известно, что ответственность за атаку взяла проукраинская организация Twelve.
Канал «Преемник» пишет, что по его данным за организацией Twelve стоят спецслужбы Великобритании. А главной целью атаки была продемонстрировать Китаю и другим торговым партнерам России, что наша страна не в состоянии защитить свои каналы поставок».
Оригинал материала: “Новые Известия”
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