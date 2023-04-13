 

Бундесбанк: Немецкая экономика готова к восстановлению после энергетического кризиса

13.04.2023, 14:40, Разное
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Глава Центрального банка Германии Йоахим Нагель в эфире CNBC заявил, что энергетические кризисы в крупнейших экономиках еврозоны закончились. Он также отметил, что у Германии есть “запас внутренней прочности” для восстановления после двойных потрясений, таких как пандемия COVID-19 и СВО на Украине.

Прогнозы МВФ показывают, что ВВП Германии в этом году снизится на 0,1%, а к 2024 году вырастет на 1,1%. Глава Бундесбанка, однако, гораздо более оптимистичен, чем МВФ. “В последние пару месяцев экономика Германии работала довольно хорошо. Это показывает, что она может адаптироваться, по мере окончания энергетического кризиса. Раньше у нас были причины для беспокойства, но сейчас наши прогнозы изменились”, – заявил чиновник.

Нагель отметил усилия Германии по диверсификации источников природного газа и большие запасы в хранилищах. Это в значительной степени объясняется теплой зимой прошлого года.


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