 

Китайско-российский товарооборот в первом квартале вырос на 38,7%

13.04.2023, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Совокупный товарооборот Китая и РФ в этом квартале достиг $53,84 млрд. Это на 38,7% больше, чем в 2022 году.

Общий объем внешней торговли Китая снизился на 2,9% до $1,43 трлн, а торговля с США упала на 13,1% до $161,59 млрд. Общая стоимость экспорта из Китая в Россию составила 24,07 млрд долларов. Это на 47,1% больше, чем год назад. Импорт РФ увеличился до 29,77 трлн долларов (+32,6%).

Китай импортирует из РФ много нефти, природного газа и угля. Он также закупает медь, медную руду и древесину. Значительную часть российского экспорта составляют смартфоны, специализированное оборудование, автомобили, компьютеры, кондиционеры и игрушки. Общий объем экспорта Китая вырос на 0,5% до $821,83 млн.

Китай экспортировал в Америку товаров на сумму 115,23 трлн. долларов (-17%). Импорт снизился всего на 1,7% до 46,35 млн. долларов. Переориентация и увеличение российского импорта и экспорта на Восток привели к тому, что в 2022 году взаимная торговля между Россией и КНР выросла почти на 30%.

Москва и Пекин в ходе переговоров с президентом Си Цзиньпином достигли соглашения об увеличении объемов торговли и оптимизации ее структуры. Они также договорились развивать логистическое и финансовое сотрудничество.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01.23 / 4-я неделя: 63-летняя ведущая Вербицкая сообщила о долгожданных изменениях в организме

19.12.21 / Мнение: Делай что хочешь, но баркас мой со дна достань!

17.05.21 / Прислушайтесь к старшим арканам: таро-прогноз на третью неделю мая

18.12.20 / Джиллиан Андерсон рассталась со сценаристом “Короны” Питером Морганом

15.01.23 / В сети появились первые подробности о флагмане Xiaomi 14

01.10.20 / Какими будут войны будущего?

24.01.22 / Светлана Лобода поделилась с поклонниками новыми фотографиями

27.01.23 / Огромная безвкусная квартира: скупая Королева застряла в нулевых

27.11.21 / Классическая, два в одном и «мешочек»: стильные сумки, которые можно смело брать с работы на вечеринку

22.01.21 / Бруклин Бекхэм сделал особенную татуировку в честь своей невесты Николы Пельтц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика