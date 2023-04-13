Китайско-российский товарооборот в первом квартале вырос на 38,7%

Совокупный товарооборот Китая и РФ в этом квартале достиг $53,84 млрд. Это на 38,7% больше, чем в 2022 году.

Общий объем внешней торговли Китая снизился на 2,9% до $1,43 трлн, а торговля с США упала на 13,1% до $161,59 млрд. Общая стоимость экспорта из Китая в Россию составила 24,07 млрд долларов. Это на 47,1% больше, чем год назад. Импорт РФ увеличился до 29,77 трлн долларов (+32,6%).

Китай импортирует из РФ много нефти, природного газа и угля. Он также закупает медь, медную руду и древесину. Значительную часть российского экспорта составляют смартфоны, специализированное оборудование, автомобили, компьютеры, кондиционеры и игрушки. Общий объем экспорта Китая вырос на 0,5% до $821,83 млн.

Китай экспортировал в Америку товаров на сумму 115,23 трлн. долларов (-17%). Импорт снизился всего на 1,7% до 46,35 млн. долларов. Переориентация и увеличение российского импорта и экспорта на Восток привели к тому, что в 2022 году взаимная торговля между Россией и КНР выросла почти на 30%.

Москва и Пекин в ходе переговоров с президентом Си Цзиньпином достигли соглашения об увеличении объемов торговли и оптимизации ее структуры. Они также договорились развивать логистическое и финансовое сотрудничество.