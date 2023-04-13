Как подбирать обувь на весну под такую модную юбку миди: стильные фишки

Юбки миди долгое время оставались в тени пикантных мини-юбок и эффектных макси. Они терпеливо ждали своего часа, и вот теперь с триумфом снова вышли на авансцену. Сегодня мы видим их как на мировых подиумах, так и на улицах городов. В связи с этим у модниц возникает вопрос: как подбирать обувь на весну под такую модную юбку миди? Вот что советуют стилисты.

С сапогами средней длины (главное фото)

Юбка миди позволяет продемонстрировать шикарную обувь. Сапоги из телячьей кожи – один из таких вариантов, который помогает создать эффектный образ. Хотя кому-то поначалу он может показаться неожиданным, по мнению стилистов, это отличная комбинация. Попробуйте подобрать сапоги и юбку с похожими принтами или, наоборот, остановите свой выбор на контрастных цветах.

С модными кроссовками

В этом году появился новый обувной тренд – в моду вошли несколько классических фасонов Adidas, включая такие как “самба” и “газель”. Несмотря на ярко выраженный спортивный стиль, такая обувь хорошо сочетается с широким спектром нарядов, включая платья и юбки. И особенно с элегантной шелковой юбкой миди. Чтобы внести в образ изюминку, дополните его кожаной курткой.

С босоножками на ремешках

Помимо однотонных юбок средней длины, в этом сезоне также приветствуются и юбки с яркими узорами. Чтобы ваша одежда не слишком бросалась в глаза, нужно уравновесить ее парой изящных туфелек нейтрального оттенка. Это могут быть и босоножки с ремешками, которые закрывают икры. Такой вариант позволит зрительно удлинить ноги.

С высокими сапогами

Как и сапоги средней длины, так и сапоги до колена или до бедра хорошо сочетаются с юбкой миди. При этом стилисты советуют выбирать обувь и юбку одного цвета, чтобы получить чистую цветовую гамму, собирающую образ воедино. Это универсальный классический образ, который подходит для различных ситуаций и будет не раз выручать вас.

С лоферами

Чтобы придать образу особую пикантность, стилисты предлагают обыграть его, надев с юбкой миди лоферы. Так вы будете выглядеть стильно, отправляясь и на работу, и на встречу за ланчем. К такому наряду подойдут и блейзер, и кожаная куртка, и блузка с подкладными плечами. Добавьте пару носков, и ваш образ станет невероятно модным.

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С балетками

Балетки – это одни из новых обувных трендов 2023 года. Они были особенно популярны в 2010-х, но сейчас они переживают второе рождение и, по мнению стилистов, будут потрясающе смотреться в тандеме с юбкой миди. В принципе, балетки хорошо сочетаются с любым фасоном юбки. Но особенно эффектно они будут смотреться с А-образным силуэтом.

С туфлями на шпильках с острым носком

Полной противоположностью балеткам являются остроносые туфли на высоком каблуке-шпильке, но они не менее хороши, когда речь заходит о сочетании их с юбкой средней длины. Здесь предлагается выдерживать наряд в одной цветовой гамме, и тогда у вас получится идеальный роскошный ансамбль. Чтобы смягчить его гламурность и добавить уличного стиля, рекомендуется сверху надеть куртку-бомбер или косуху.

Со слипонами

Слипоны сабо – это новый обувной тренд, который неожиданно снова ворвался в моду в 2023 году. Сегодня их следует сочетать с джинсами и брюками-карго, но также они хорошо будут смотреться и с вашей любимой юбкой миди.

С массивными ботильонами

В мире моды нередко весьма эффектной является игра на контрастах. Сочетание легкой струящейся юбки миди с неуклюжими ботильонами – это именно такой случай. Несмотря на то что у кого-то это может вызвать когнитивный диссонанс, стилисты утверждают, что такой микс смотрится очень круто.

С сапогами в стиле вестерн

Чтобы наряд, в который входит классическая синяя джинсовая юбка миди, заиграл новыми красками, стилисты советуют поиграть с формой, выбрав что-то оригинальное. Это может быть, например, юбка с разрезом, с разновеликим подолом, с оригинальными пуговицами. А вишенкой на торте могут стать сапоги ковбойского типа.