«Даже название прочитать не успел» – депутат пожаловался на закон, за который был вынужден голосовать под угрозой недопуска в столовую

Один из депутатов Госдумы пожаловался журналистам на жестокое обращение со стороны руководства парламента, в результате которого он вынужден был в трёх чтениях поддержать закон, с названием которого даже не успел ознакомиться.

По словам Святослава Гуревича, парламентариев грозили не пустить в столовую, если он не примут закон до начала обеденного перерыва.

Народный избранник отказался называть имена лиц, столь несправедливо поступивших с ним, однако указал на то, что они занимают в Госдуме посты спикера и руководителей фракций. Гуревич утверждает, что утром около 10 часов за ним приехал служебный автомобиль. Водитель потребовал от депутата немедленно прервать процедуры в комнате грязи и ехать на работу, где должно было состояться голосование по новому законопроекту.

В 12:32 Гуревич находился в здании Госдумы, он успел как раз к началу голосования в первом чтении. Народный избранник проголосовал «за», надеясь в перерыве между голосованиями выяснить, в чём суть поддержанного им законопроекта. Однако никто из коллег так и не смог ему помочь, поскольку они, как и он, не знали, какой вопрос стоит на голосовании. После робкой попытки поднять бунт, спикер, имени которого Гуревич не называет, пригрозил оставить депутатов без обеда, если законопроект не будет принят.

В результате Госдума единогласно поддержала документ.

– Я надеюсь хотя бы завтра на сайте парламента найти его название, – говорит Гуревич. – Я даже не уверен, касается ли закон налогообложения, порядка призыва на воинскую службу или пенсий. Обычно нам хотя бы дают памятку, где в 3-4 предложениях описывается, за что и почему мы голосуем. Но в этот раз нам ничего не объяснили. Это возмутительно и подрывает принципы демократического управления.

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