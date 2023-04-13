 

«Даже название прочитать не успел» – депутат пожаловался на закон, за который был вынужден голосовать под угрозой недопуска в столовую

13.04.2023, 14:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Один из депутатов Госдумы пожаловался журналистам на жестокое обращение со стороны руководства парламента, в результате которого он вынужден был в трёх чтениях поддержать закон, с названием которого даже не успел ознакомиться.

По словам Святослава Гуревича, парламентариев грозили не пустить в столовую, если он не примут закон до начала обеденного перерыва.

Народный избранник отказался называть имена лиц, столь несправедливо поступивших с ним, однако указал на то, что они занимают в Госдуме посты спикера и руководителей фракций. Гуревич утверждает, что утром около 10 часов за ним приехал служебный автомобиль. Водитель потребовал от депутата немедленно прервать процедуры в комнате грязи и ехать на работу, где должно было состояться голосование по новому законопроекту.

В 12:32 Гуревич находился в здании Госдумы, он успел как раз к началу голосования в первом чтении. Народный избранник проголосовал «за», надеясь в перерыве между голосованиями выяснить, в чём суть поддержанного им законопроекта. Однако никто из коллег так и не смог ему помочь, поскольку они, как и он, не знали, какой вопрос стоит на голосовании. После робкой попытки поднять бунт, спикер, имени которого Гуревич не называет, пригрозил оставить депутатов без обеда, если законопроект не будет принят.

В результате Госдума единогласно поддержала документ.

– Я надеюсь хотя бы завтра на сайте парламента найти его название, – говорит Гуревич. – Я даже не уверен, касается ли закон налогообложения, порядка призыва на воинскую службу или пенсий. Обычно нам хотя бы дают памятку, где в 3-4 предложениях описывается, за что и почему мы голосуем. Но в этот раз нам ничего не объяснили. Это возмутительно и подрывает принципы демократического управления.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02.21 / Мнение: Почему НАТО наглеет в Черном море

20.06.21 / Oscar de la Renta выпустила новый аромат Alibi, разработанный Фернандо Гарсией и Лаурой Ким. Лицом бренда стала российская модель Ирина Шейк

01.12.21 / Врач рассказал, может ли коронавирус вызывать неврологические заболевания

15.09.22 / Рудковская жестко ответила на слова Тюльпановой об алкоголизме сына

13.12.22 / Плохая погода и перебои с электричеством блокировали вывоз зерна с Украины

20.02.23 / Черный НЛО наблюдали над Пакистаном

04.03.21 / Мама Натальи Водяновой рассказала Максиму Галкину о мужьях дочери: “Внешне мне больше нравится Джастин, чем Антуан”

15.10.22 / Polskie Radio – всё меньше нефти из России — Польша делает ставку на другие направления

20.11.22 / Дорогое платье – Личное мнение

16.07.21 / Обнародованы кремлевские документы, раскрывающие тайный план Путина по внедрению Трампа в Белый дом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика