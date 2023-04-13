Врач рассказала, как искусственный интеллект помогает медикам ставить диагноз

Нейросети используются во всех взрослых поликлиниках Москвы. С начала 2023 года современные технологии помогли медикам поставить более миллиона предварительных диагнозов.

Искусственный интеллект анализирует результаты лучевых исследований. Нейросеть определяет патологии, которые содержатся в ее базе данных.

Алгоритмы выявляют проблемные области на полученных в результате исследования изображениях, отметила начальник отдела томографии Smart Engines кандидат физико-математических наук Марина Чукалина. Врачу остается проверить только те снимки, где нейросеть обнаружила патологии, рассказала эксперт в беседе с газетой “Вечерняя Москва”.

С 2020 года в столице работает система поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Она анализирует жалобы и анамнез пациента.

По словам главного врача поликлиники №2 Натальи Шиндряевой, система ставит предварительный диагноз на основании полученных от пациента сведений. Искусственный интеллект формирует траекторию обследований и сокращает время постановки окончательного диагноза.

Использование нейросетей позволило в 10 раз сократить время на назначение исследований и консультаций. ИИ способен быстро проанализировать данные из медицинской карты и подсказать врачу дальнейшее направление лечения.

“Более того, ИИ может, исследовав динамику заключений, принять решение и предложить его специалисту. А дальше врач либо одобрит его, либо нет”, – сказала Марина Чукалина.

Москва применяет нейросети в 44 медицинских сервисах. ИИ помогает выявить инсульт, ишемическую болезнь сердца, COVID-19, рак легких, грыжу позвоночных дисков, сколиоз и другие проблемы.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее продлил проект диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью. Пациенты получают индивидуальную программу наблюдения, что позволяет снизить или отсрочить тяжелые проявления.