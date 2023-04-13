 

Полиция задержала угрожавшего убийством семейной паре в метро мужчину

13.04.2023, 14:20, Новости дня
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Полицейские задержали 27-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в угрозе убийством пассажирам на платформе станции “Войковская”. Известно, что мужчина, находясь в нетрезвом виде, обратился к пассажирам с просьбой сделать совместное фото, но получил отказ, после чего стал вести себя агрессивно и достал нож.

Возбуждено уголовное дело по статье “Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью”, передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Злоумышленнику избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.


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