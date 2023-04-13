Скандалы: «Постоянные стонущие звуки»

Mediapart нашел 13 жертв абьюза Жерара Депардье

Независимое французское интернет-издание Mediapart опубликовала подробное расследование сексуально неподобающего поведения Жерара Депардье на съемочной площадке, сообщает The Guardian. Расследование, в ходе которого журналисты общались с жертвами абьюза главной французской кинозвезды, велось несколько месяцев и показало, что с 2004 по 2022 год мишенями приставаний, непристойных реплик, прикосновений и т.п. действий со стороны Депардье стали по меньшей мере 13 женщин.

Сам Депардье давать коммантарии Mediapart отказался, его адвокаты отрицали какое-либо преступное поведение клиента, а крупная парижская юридическая фирма Cabinet Temime заявила, что, по их мнению, отчет основан на «очень субъективных оценках и/или моральных суждениях».

Как рассказали пострадавшие – в основном молодые актрисы, визажистки, техники – актер позволял себе прикосновения и ощупывания, а также непристойными комментариями и «постоянные стонущие звуки», на которые остальные члены съемочных групп не реагировали или реагировали в духе: «Да ладно, все в порядке, это же Жерар!»

Журналисты Mediapart связались с 20 продюсерами и режиссерами, с которыми работал в эти годы актер. 11 из них ответили, и все, кроме одного, заявили, что им ничего не известно о подобном поведении Депардье. Лишь Фабьен Онтеньенте, постановщик фильмов «Диско» (2008) и «Скачки» (2013), сказал, что перед первыми съемками его кастинг-директор предупредил его, что актер «заигрывает с девушками». Когда он услышал то же самое от другого человека пять лет спустя, говорит Онтьеньенте, он сказал звезде: «Не начинай снова, хватит! Веди себя прилично».

Это не первое обвинение Депардье в секс-абьюзе. В 2018 году актриса Шарлотта Арнольд, дочь друзей Депардье, выдвинула против него обвинения в изнасиловании. Депардье полностью отвергает обвинения, но его попытки прекратить дело не увенчались успехом: оно все еще рассматривается во французских судах.

Тем не менее пятна не репутации не сделали Депардье менее любимым публикой и режиссерами актером. Лишь в прошлом году он снялся в пяти фильмах, включая новую версию детективного сериала «Мегрэ».

Оригинал материала: “Новые Известия”