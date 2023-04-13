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13.04.2023, 13:50, Разное
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Вооруженный конфликт в Украине является самым документированным в истории. Его последствия для населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения уже сейчас можно оценить благодаря беспристрастным данным космических технологий.

23 февраля журнал Economist опубликовал результаты анализа снимков, сделанных двумя спутниковыми системами. Первая из них — Sentinel-1, спутник, который отражает микроволны от Земли и измеряет эхо при их возвращении. Он пролетает над Украиной по крайней мере дважды каждые 12 дней. Сила возвращающегося сигнала изменяется, когда изменяется конфигурация стационарных объектов. Наложив эти данные на обычные карты городов, исследователи получают вероятную картину недавних разрушений.

Результат совмещен с сигналами о пожарах, которые дважды в день с помощью инфракрасных датчиков получает и передает специальная спутниковая программа NASA. Эти сигналы анализировались с точки зрения исторических данных о возгораниях в этой же местности. Всякий раз, когда количество пожаров превышало средний показатель в статистически значимой степени, он отмечался как возгорание, вероятно, вызванное боевыми действиями. Из 72 221 пожара, зафиксированного на территории Украины в 2022 году, как связанные с боевыми действиями классифицировано 14 068.

Мы публикуем составленные исследователями карты с разрешения редакции Economist.

КАРТЫ

Источник: Новая газета


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