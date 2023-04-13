 

Когда женщина выбирает красное платье? Мнение ученых

13.04.2023, 13:40, Разное
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С древних времен красный цвет считался символом любви, похоти, сексуальности и страсти. Учитывая имеющуюся научную литературу о связи красного цвета с романтикой, ученые сформулировали две гипотезы.

Одна гипотеза предсказывает, что женщины с большей вероятностью будут носить одежду красного цвета, ожидая встречи с очень привлекательным мужчиной. Другая гипотеза предсказывает, что женщины предпочитают одежду красного цвета в самые плодородные дни своего менструального цикла.

Всего в исследование была включена 281 женщина в пременопаузе в возрасте до 50 лет. Ни одна из участниц не была беременна в период исследования.

Одной группе участниц отправили по электронной почте фотографию привелкательного мужчины, а другой — фотографию мужчины средней привлекательности. Все инструкции и информацию о встречах с этими мужчинами участницы также получали по почте. Предоставленная участницей информация о менструальном цикле использовалась для оценки времени фертильности. Во время сеанса оценивалось предпочтение каждой участницы носить красное, а также степень, в которой они носили красный цвет («сколько» и «насколько очевидно»).

Анализ женщин с нормальным циклом показал, что около 73% участниц фазы менструального цикла с высокой фертильностью ожидали встретить очень привлекательного мужчину в красном. Напротив, только 37% участников низкофертильной фазы цикла носили красное, ожидая встречи с привлекательным мужчиной. При этом анализ степени ношения красного цвета показал, что участники, ожидающие встречи с привлекательным мужчиной, носили значительно более красный цвет.

Однако наблюдаемое влияние фертильности на цветовое предпочтение исчезло, когда анализ был скорректирован с учетом возраста участника, статуса отношений и текущей погоды. 


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