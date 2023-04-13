 

Названы российские города с наибольшим количеством аварийных водителей

13.04.2023, 13:20, Разное
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В пятерку лидеров по аварийности вошли Нижний Новгород (46%) и Красноярск (45%), Санкт-Петербург (37%), Москва (37%) и Казань (33%). Об этом говорится в сообщении РТ со ссылкой на совместное исследование «Ренессанс страхование» и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод».

Исследование также показало, что 74% респондентов хотя бы раз попадали в аварию на своем автомобиле. Только 41% из тех, кто признался в этом, сказали, что попадали в аварию недавно, а 33% – несколько раз. Кроме того, 76% заявили, что сразу же заменят свой автомобиль после аварии, причем каждый седьмой из них уже приобрел автомобиль.


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