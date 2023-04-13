Большие сапоги, дутые куртки и сумочки, похожие на облака: мода на пухлые аксессуары набирает обороты

Вдохновение природой для дизайнеров одежды явление не новое. Но в случае с дутыми предметами гардероба и аксессуарами эта связь словно вышла на новый, в прямом смысле объемный уровень. Могут ли куртки и сумочки вызывать ассоциации с облаками, если только речь не идет об оттенке? Еще как могут. И увлечение “облачными” вещами набирает обороты как один из самых выразительных трендов моды 2023 года.

Мода на объем

В первую очередь пухлые вещи вызывают игривое настроение, но их суть гораздо глубже. Это творческий эксперимент, благодаря которому люди могут выходить из зоны комфорта, открывая новые грани своих предпочтений в наряде.

В числе наиболее выдающихся шедевров дутой моды стоит отметить куртки-бомберы. У таких моделей могут быть огромные рукава и не менее впечатляющая передняя часть.

Обувь тоже может быть объемной и воздушной, как облака, что доказывают дутые сапоги.

Но не стоит беспокоиться об излишней экстравагантности самых ярких представителей пухлого гардероба.

На самом деле модели для широкой аудитории гораздо проще и практичнее.

Например, многие пухлые сумочки скорее впечатляют не размерами, а приятной эстетикой. К таким же аксессуарам можно отнести подушки, обладающие невероятным сопротивлением сжатию.

В чем секрет успеха “пухлой моды”

Эффектные тренды по-разному проявляются и воспринимаются широкой публикой. В случае с пухлыми аксессуарами можно уверенно говорить о крайне теплом приеме этого тренда со стороны аудитории. Это значит, что в основе успеха скрывается нечто большее, чем просто реклама и маркетинг.

У психологов моды на этот счет есть свои объяснения. В частности, они связывают любовь к “облачным” предметам гардероба и аксессуарам с энергией защиты и стабильности. Потребность в таких ощущениях по-прежнему актуальна как последствие пандемии.

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Пухлые вещи в какой-то степени выполняют ту же функцию, как плюшевые игрушки у детей. Они дают то же чувство комфорта и успокоения.

Виртуальная самопрезентация

В то же время эксперты скептически относятся к моде на пухлую одежду как на практически востребованную замену традиционным вещам. Пока огромный интерес к мультяшному гардеробу выражается преимущественно в виртуальном мире.

Мы можем наблюдать такие образы в социальных сетях, но в реальной жизни их применение крайне ограниченно. И опять же, есть дутые аксессуары, которые сочетают в себе эстетические достоинства с практичностью и удобством применения.