Плетеные, стеганые, с аппликацией: самые яркие сумки на лето 2023

Ничто не трогает женскую душу в теплое время года так, как наличие разнообразных сумочек, которые являются главным аксессуаром любого образа. Дизайнеры уже составили список самых востребованных моделей, которые вот-вот поступят в магазины с мировых подиумов.

Яркий клатч

Чем длиннее и теплее дни, тем ярче становятся наши образы и аксессуары. В трендах – клатчи классической формы ярких оттенков. Сумка может быть как однотонной, так и собранной из нескольких комплиментарных оттенков. Особое предпочтение отдайте моделям с тонким крепким ремешком, чтобы руки оставались свободными. Но имейте в виду: сумочки с ремешком в виде металлической цепочки уже не модные. Ремень должен быть либо из аналогичного материала, либо цепочка, но пластиковая.

Сумка-багет

Есть такие сумки, ностальгическая любовь к которым не угасает на протяжении нескольких десятков лет. Помните нулевые, когда сумочка такой формы элегантно лежала на руке любой модницы в реальности и в кино? Сумка-багет возвращается. Возвращение в гардероб велюрового костюма может подвергнуться серьезной критике, но сумка – никогда. Ее очень легко вписать в любой образ даже в наши дни, когда модные правила и сочетания определенных фасонов практически не властвуют над мнением большинства. Только сумочку выбирайте небольшого размера, чтобы рука не уставала ее держать.

Стеганая классика

Слово “стеганый” ассоциируется в первую очередь только с сумкой французского бренда и является такой же неотъемлемой частью лета, как ледяные фруктовые коктейли.

Голливудский шик

Какую сумку выбрать для вечеринки на пляже так, чтобы она выглядела к месту, подчеркивала легкость и в то же время ни усложняла образ? Классическую, роскошную, напоминающую о Старом голливудском гламуре. Та самая сумочка небольшого размера, правильной геометрической формы, с неброскими, четко выверенными акцентами и фурнитурой.

Пляжная сумка

С гламурными сумочками небольшого размера невозможно отправиться на пляж на весь день, валяться под горячим солнцем. На помощь приходит пляжная сумка, очень яркая, вместительная, крепкая. Ее, кстати, даже можно изготовить самостоятельно, и украсить разноцветными значками, нашивками, лентами. В такую сумку поместится абсолютно все, даже внушительная бутылка ледяного мохито. Главное, ручки покрепче.

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Сумка-ведро

Один из самых горячих трендов этого лета. Необычная форма аксессуара сделает вас уникальной, остромодной даже без дополнительных акцентов. Шикарно, элегантно, стильно. Выбирайте модели самых летних оттенков: желтого, зеленого, голубого, цвета морской волны.

Дизайнерский взгляд

Если вы любите объемные, мягкие сумки, текстурные, такие, чтобы напоминали экзотических птиц или совсем неведомых животных, обратите свой взгляд на сумки с инкрустацией перьями, не обязательно натуральными, и стразами. Великолепно смотрится отделка под фламинго с его нежно-розовым окрасом. Вв качестве альтернативы можно подобрать сумку с кружевом и оборками. Романтика в чистом виде.

Объем

Горячий тренд – объемные сумки. Неважно, люкс или бюджет. Большая сумка избавляет от мелких бытовых хлопот вроде возможности закинуть в сумку бутылку воды, планшет, пару белковых батончиков, игрушку ребенка, в конце концов. Сумки сделана из искусственного материала, который легко моется, но при этом не теряет товарного вида. А яркие цвета помогут создать дерзкий летний образ.

Микс тенденций

Летом особой популярностью пользуются натуральные волокна вроде соломы и пищевой конопли, из которых плетут великолепные текстурные сумочки. Они легкие, воздушные, это именно то настроение, которого хочется летом. Плетение – вечная тенденция. В этом сезоне в классику жанра вписался микротренд – добавление тканей, аппликаций, инкрустаций.