 

Как обезопасить себя от мошенников при покупке недвижимости

13.04.2023, 13:00, Новости дня
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Зачастую граждане, желающие приобрести недвижимость, могут попасться на многочисленные уловки мошенников и лишиться не только заветной квартиры, но и денежных средств. Как избежать рисков при совершении сделки, объяснил эксперт по электронным коммуникациям Сергей Гребенников.

В интервью порталу NEWS.ru он призвал россиян пользоваться только проверенными сайтами при поиске жилья. По словам специалиста, наиболее безопасными для потенциальных клиентов являются официальные сайты компаний-застройщиков, а также цифровые площадки, которые занимаются проверкой продавцов.

Электронный ресурс девелопера будет полезен для граждан, желающих приобрести новую квартиру. Более того, по словам эксперта, сотрудничество непосредственно с застройщиком позволит сэкономить денежные средства.

Если же вы рассматриваете недвижимость на вторичном рынке жилья, то наиболее безопасным вариантом, как отметил специалист по IT, являются цифровые площадки для размещения объявлений. По его словам, “Авито” и “ЦИАН” проверяют клиентов заранее.

Ранее “Дни.ру” рассказывали, с какими рисками могут столкнуться граждане, совершающие сделки по купле-продаже недвижимости через банковские ячейки. Как отметила нотариус Инесса Токарева, если не соблюдать строгие правила, денег может лишиться как продавец, так и покупатель квартиры.


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