Скандалы: Пошли с суммой

За год россияне попытались незаконно вывезти более 1 млрд

Россияне за год действия валютных ограничений попытались незаконно вывезти более 1 млрд рублей, выяснили «Известия». Количество таких нарушений подскочило на 70%, следует из статистики ФТС. В марте 2022-го в связи с санкциями Центробанк ввел запрет на вывоз сумм более $10 тыс. — именно его нарушали чаще всего. В основном деньги пытались взять с собой в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан и Израиль. Рост случаев нелегального провоза обусловлен трудностями с переводами за рубеж и удорожанием таких услуг в банках, считают эксперты.

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Более 12 тыс. нарушений при ввозе и вывозе гражданами денег через границу выявлено за год (март 2022-го к марту 2023 года), следует из данных ФТС. Речь идет о случаях незаконного перемещения средств — недекларирования или недостоверного указания перевозимых сумм, а также о нарушениях действующего со 2 марта 2022-го запрета на вывоз из РФ иностранной валюты в объеме свыше $10 тыс.

В результате таможенные органы возбудили 12,1 тыс. дел об административных правонарушениях. Из них львиная доля приходится на попытки вывоза средств из России — 10,2 тыс., что на 69% больше, чем годом ранее. При этом более половины из таких дел (5,9 тыс.) относятся к нарушению временного запрета на «экспорт» с территории РФ иностранной валюты суммой свыше $10 тыс., уточнили «Известиям» в таможенной службе. Оставшиеся дела касаются ввоза денег в страну — 1,9 тыс., это число сократилось за год почти на 54%.

Общая сумма выявленных нарушений при вывозе налички достигла 1,04 млрд рублей. Тогда как объем незаконно ввезенных средств сократился в 1,5 раза, до 463,8 млн рублей, следует из данных ФТС.

— На увеличение количества дел, возбужденных по фактам незаконного вывоза наличных денежных средств, повлиял ряд факторов. А именно, невозможность осуществления переводов через банки и использования российских карт в некоторых странах в связи с принятыми ими мерами недружественного характера, — пояснили в службе.

По данным ФТС, чаще всего фиксируется незаконный провоз российских рублей, долларов и евро. Наиболее популярными направлениями стали Турция, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан и Израиль. Нелегальный ввоз кеша в РФ зачастую осуществляется из первых трех стран и Таджикистана.

Также с начала марта 2022-го по март этого года таможенные органы возбудили 102 уголовных дела за незаконное перемещение налички в рамках ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств»). Годом ранее было начато 95 дел.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

За недекларирование или недостоверное указание физлицами перевозимых сумм или финансовых инструментов предусмотрена ответственность по ст. 16.4 КоАП. Незаконный провоз денег в крупном объеме карается по ст. 200.1 УК РФ. Нарушение временного запрета (действует со 2 марта 2022 года в рамках указа президента) на вывоз из РФ наличной инвалюты, превышающей эквивалент $10 тыс., предусматривает наказание в рамках ст. 16.4 КоАП.

Аппетиты к риску

Причинами роста количества и объемов незаконных перевозок денег стали сложности для альтернативных способов их перевода, считает научный сотрудник лаборатории исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Томтосов. В частности, речь идет о повышении комиссий на SWIFT-переводы и о спаде на рынке криптовалют в 2022-м и начале этого года, уточнил он.

Рост таких нарушений, возможно, и коррелирует с установленными правилами финансового контроля, но всё же последние уже сложно назвать новыми или трудно трактуемыми, продолжил эксперт. Однако более вероятная причина заключается в осознанном принятии риска вывоза валюты сверх текущего лимита на фоне внешних реалий.

— С марта прошлого года любой человек, который пересекает границу, может вывезти с собой не более $10 тыс. На вывоз денег в российских рублях эти ограничения не распространяются. Но сумму превышающую вышеуказанный эквивалент нужно задекларировать, а при объеме выше $100 тыс. — объяснить их происхождение, — отметила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. — Например, для этого подойдет справка 2-НДФЛ, приказ о дивидендах, договор-купли продажи квартиры и другие любые документы, подтверждающие, что получение средств легально.

Размер штрафа за недекларирование либо недостоверное указание физлицом объема наличных денег, перемещаемых через границу ЕАЭС, может составить от одной второй до двукратного размера этой суммы либо конфискация всего, что не попало или неверно отражено в документах, добавила эксперт. Тогда как при достижении пороговых значений особо крупного размера, а также совершении преступления в составе группы лиц предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы или принудительных работ до четырех лет.

В прошлом году крупные российские банки, в том числе «Сбер», ВТБ, «Открытие», отключили от SWIFT, что создало дополнительные трудности для отправки средств за рубеж.

— Впрочем, как минимум 10 крупных банков всё еще осуществляют SWIFT-переводы за границу. Несмотря на рост тарифов, это всё еще относительно массовый способ. Основные риски связаны со скрытыми комиссиями принимающей стороны и политикой банка к крупным трансакциям из-за рубежа. Также это чревато отклонением трансакции или ее блокировкой с требованием обосновать происхождение средств, — пояснил Александр Томтосов.

Второй доступный способ перевода денег — через криптовалюты. Он эффективно используется, например, в арабских странах, знает эксперт. Но, несмотря на сравнительно меньшие комиссии, такой путь несет курсовые риски, а также инфраструктурные и регуляторные. По мнению Александра Томтосова, сейчас наиболее перспективный вариант — перечисление юаней. Например, один из госбанков осуществляет такие операции в пользу юрлиц в китайские банки без использования SWIFT. Такой путь исключает основной недостаток — неопределенность.

Фото: Скандалы.ру

Роза Алмакунова

Оригинал материала: “Известия”