 

В Ленобласти открылось первое производство отечественной корюшки

13.04.2023, 12:33, Разное
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В городе Тихвин Ленинградской области на средства правительственных грантов открылось предприятие по производству отечественной корюшки – рыбы, считающейся любимой у жителей Санкт-Петербурга.

До весны 2022 года европейская корюшка заходила на нерест в разные районы Балтийского моря, в т.ч. в Финский залив, но после ввода европейскими институтами антироссийских санкций, действий польских экологов и прибалтийских спецслужб, рыба изменила свои маршруты и жители культурной столицы остались без деликатеса.

В прошлом году восстановить снабжение Петербурга корюшкой было решено путём поставок рыбы из Азии, но некоторые суда, в частности, из Китая, были арестованы в европейских портах. Это привело к существенному росту цен на продукт.

– Поскольку компетенций для выращивания корюшки у нас недостаточно, мы обратились за помощью к китайским специалистам. Процесс немного тормозился, но после посещения Си Цзиньпином Москвы, дело сдвинулось с мёртвой точки, – заявил директор рыбной фермы Оганес Аванесян.

В год предприятие сможет выращивать 50-100 тысяч особей, что позволит обеспечить бесперебойную поставку корюшки для жителей Санкт-Петербурга, Пушкина и Мурино.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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