Мнение: Крепостная армия?

Мой коллега, обозреватель «Новой», кандидат юридических наук и экс-член Совета по правам человека Леонид Никитинский вспоминл указ Указ Петра I, подписанный еще в 1723 году.

Дословно: «…государевым вольным гулящим людям явиться к штаб и обер-офицерам для отдачи их в солдаты, а кто не будет годен в солдаты, того писать в кабальные холопы, а кто не явится, того бить кнутом, и по наложении клейм ссылать в каторгу, в галеру навсегда».

И чем этот указ отличается от закона о реестре военнообязанных, принятого на этой неделе?

А еще Никитинский вспомнил действующего председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина, вспомнившего немецкого правоведа и философа Карла Шмитта, назвав его «выдающимся философом и юристом, идеи которого становятся все более актуальными».

Карл Шмитт, к слову, приветствовал приход к власти нацистов и подвел мощную теоретическую базу под фашистскую модель государства. Шмитт был уверен, что чрезвычайное положение и есть нормальность, а демократия — отклонение от нее, своего рода временное помешательство.

А председателя КС Валерий Зорькин говорил, что традиция, господствовавшая в России «на протяжении тысяч лет» и продолженная большевиками, была более надежной «скрепой», чем закон, а крепостное право в Российской империи в 1861 году было отменено преждевременно.

Леонид Никитинский, вспомним Зорькина, вспомнившего Шмитта, написал:

«В Кремле услышали доктора Зорькина: закон об электронных повестках с сопутствующими запретами на выезд за границу, на управление автомобилем и бог знает еще на что — возвращает «скрепу» крепостничества, во всяком случае, для мужской части населения РФ. Конституционный суд был бы полномочен рассмотреть вопрос о соответствии принятых поправок Конституции, но может сделать это только по запросу президента, Совета Федерации, Государственной думы, правительства, Верховного суда, органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ или одной пятой членов любой из палат Федерального собрания.

Так что с этой стороны новому крепостничеству ничего не грозит. Угроза нависла, напротив, над самой Думой, Конституционным судом и др. И это не «немецкие танки с крестами», появлением которых на родных полях пугает россиян телевизор. С другой стороны в Кремль тихой сапой пробрался Карл Шмитт.

Если чрезвычайное положение становится нормой, зачем игры в демократию?».

отсюда

И в чем не прав Леонид Васильевич Никитинский, обозреватель «Новой», кандидат юридических наук и экс-член Совета по правам человека?

Фотография отсюда

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