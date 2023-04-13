 

Санкции нам не страшны? Ага…

13.04.2023, 12:27, Новости дня
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МИД России 13 апреля распространил сообщение для СМИ, в котором указал, что если к 18 мая не будут решены «пять системных проблем» зерновой сделки, то о ее дальнейшем продлении «говорить не приходится».

Война в УкраинеНа какие проблемы указал МИД:

– переподключение Россельхозбанка к SWIFT;
– возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
– отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;
– восстановление работы аммиакопровода «Тольятти—Одесса»;
– разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин утверждал, что Россия живет под постоянным прессингом бесконечных санкций, но спокойно проходит через них.

– Мы живем под постоянным прессингом из-за рубежа — имею в виду вот эти все бесконечные санкции. Как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции, — отметил президент на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции в феврале 2023 года.

Поводом для сообщения МИДа стал пресс-релиз Секретариата ООН по зерновой сделке от 11 апреля. В нем говорилось, что в портах Украины заблокированы 50 судов, зафрахтованных для вывоза зерна. Причина блокировки, по версии ООН,— в координационном центре не могут договориться по графику проверки сухогрузов. В состав центра входят представители Украины, России, Турции и ООН.

В сегодняшнем сообщении МИД России говорится, что заблокированы не 50 судов, а 28. Причина блокировки, по версии МИДа, — отсутствие графика инспекций судов. Это сделано, как отметили в МИДе, для поддержки «требования украинцев по регистрации судов». В МИДе утверждают, что украинская сторона спровоцировала скопление сухогрузов на регистрацию, а после начала «брать взятки с судовладельцев за ускоренную регистрацию».


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