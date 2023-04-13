Как будто только что проснулась и не успела уложить волосы: в чем смысл модной стрижки “постельный” боб

В последнее время мы видели в основном гламурные, объемные и очень аккуратные прически. Теперь в моду медленно возвращается боб в разных своих вариациях, включая асимметричный, рваный, каскадный и так далее.

Но сейчас речь пойдет о новой прическе в стиле 90-х – это так называемый постельный вариант, при котором волосы выглядят небрежно, как после сна. В тренде будет лохматая голова, поэтому такую прическу можно будет увидеть весной и летом 2023 года повсюду.

Что такое “постельный” боб

Он представляет собой взъерошенную многослойную прическу, которая выглядит так, как будто волосы не причесывали, встав с постели. Идеально подходит такой вариант для девушек с естественными волнистыми волосами.

Чтобы сделать такую прическу, нужно в первую очередь попросить парикмахера сделать многослойную текстурированную стрижку боб.

Как сделать укладку, чтобы получился “постельный” боб

“Постельный” боб – это отличный способ освежить свой внешний вид и модно выглядеть с наступлением теплых дней. Но, если вы не любите использовать для своих волос продукты и инструменты для укладки, вам лучше отдать предпочтение другой прическе.

Необходимо использовать сразу несколько продуктов, чтобы подчеркнуть естественную текстуру волос и получить растрепанные пряди в стиле пляжной волны.

Следует помнить, что волосы нужно укладывать обязательно с помощью плойки, чтобы получить естественные волны. Если волосы сами по себе волнистые, использование инструментов для укладки можно пропустить и сразу нанести на них спрей для создания пляжных волн.

Не все женщины хотели бы, чтобы “постельный” боб выглядел грязным и неопрятным, поэтому необходимо подобрать правильное средство для укладки, которое поможет придать волосам мокрый эффект, при этом они останутся легкими и мягкими.

Можно использовать не только спрей, но и текстурный крем, который добавит не только текстуры, но и объема, а также позволит укладке сохраняться в течение длительного времени.