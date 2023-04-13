 

В Подмосковье не хватает больших квартир

13.04.2023, 7:41, Новости дня
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На квартиры площадью более 100 “квадратов” приходится лишь 1% от всего предложения в новостройках Московской области. В марте в продаже находилось немногим более 400 лотов в составе 39 проектов.

В новостройках в пределах 10 км от МКАД самые доступные большие квартиры предлагаются в ЖК “Ново-Молоково” от застройщика RDI в Ленинском районе. В проекте есть лоты площадью 100-101 кв. м по цене от 11,7 млн рублей.

На расстоянии от 10 до 20 км от МКАД самые доступные большие лоты представлены в ЖК “Лесобережный” в Красногорском районе. Квартиры площадью от 103 кв. м можно купить по цене от 11,1 млн рублей. В бюджете до 15 млн рублей можно найти большие квартиры в ЖК “Грибовский лес” и “Эльйон”.

В новостройках, удаленных от МКАД более чем на 20 км, самый низкий ценник действует в ЖК “На ул. Макаренко” в Дубне – 13 млн рублей за квартиру площадью 108,2 кв. м. В ЖК “Бакеево Парк” в Солнечногорске можно купить квартиру площадью 113,6 кв. м за 14,2 млн рублей.

Большие квартиры востребованы у семейных покупателей, особенно с несколькими детьми. Популярность многокомнатных лотов увеличилась и с распространением формата удаленной работы, когда возникла потребность в организации отдельного рабочего пространства в квартире.


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