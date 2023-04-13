 

Какие продукты можно есть перед сном: рассказал диетолог

13.04.2023, 6:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ночное время многие процессы в организме человека, в том числе, метаболизм, замедляются, поэтому специалисты призывают людей не наедаться перед сном, иначе существует риск заработать несварение и сопутствующие проблемы с пищеварительной системой.

Если же вы очень сильно проголодались, то выбирать придется из ограниченного набора продуктов. Что можно есть на ночь, рассказала врач-диетолог Александра Разаренова. При этом она подчеркнула, что желание перекусить перед сном может свидетельствовать о нарушении пищевого поведения.

По данным портала “Вести Подмосковья”, эксперт призвала отказаться от потребления продуктов с высоким содержанием углеводов. Кроме того, диетолог отметила, что прием пищи на ночь может спровоцировать колебания уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, способно навредить качеству сна, уточняет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Диетолог призвала не есть перед сном макаронные изделия, крупы, сладости и овощи, насыщенные крахмалом. От фастфуда и горячительных напитков тоже следует отказаться. Допускается употребление костного бульона и говяжьего языка, некоторых орехов, куриных яиц и тыквенных семян, авокадо.

Кроме того, по словам врача, травяной чай с добавление одной ложки кокосового или какао-масла может помочь побороть чувство голода перед сном.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06.20 / Porsche покажет недорогую вариацию Taycan в этом месяце

21.07.21 / “Тот случай, когда мама выглядит моложе сына”, ” Вечно молодая”. В сети обсуждают новое фото Ротару с сыном

09.08.21 / Focus – «даже пыль здесь стоит дорого» — молдавские винные погреба для Путина, Меркель и Керри

20.12.20 / DM – лекарство не должно быть хуже болезни — Трамп раскритиковал новый карантин в Великобритании

02.12.21 / “Маленькая красавица”. Седан показала четырехмесячную дочь от футболиста Зинченко

01.11.21 / Подоляк: У Зеленского и близко нет склонности к классическим византийским деспотиям

15.05.21 / Slavia прокомментировала слухи об изменах Dzidzio

18.03.21 / В Украине за сутки выявили наибольшее с декабря 2020 года число больных COVID-19

03.02.22 / Польская PGNiG отказалась подписывать долгосрочный контракт с Газпромом

19.09.21 / CBS – вашингтонская полиция делает всё, чтобы не допустить новый штурм Капитолия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика