Мнение: Эра бесправия

(с добрым утром, рабы!)

А вообще, ДРУГИ МОИ, врата Ада с этим самым «законом об электронных повестках» разверзлись только сейчас. И дело даже не в войне как таковой. Любая война рано или поздно кончится, а вот девственность обратно уже не возвратится. Сдали мы свои права даже не за чечевичную похлебку – вообще ни за что (если не считать таковым право почетно сдохнуть). Просто прикрикнули – все уже и наклали полные штаны.

Скажем, вот эту «новацию» возьмем – что у «отказников» и «уклонистов» от почетной обязанности прорасти в украинских черноземах будут аннулировать водительские права. Что мешает распространить теперь эту интересную новеллу куда угодно вширь – например, лишать прав (водительских), скажем, злостных алиментщиков? Алименты не платишь – всё, на автобусе теперь езди. А машину продавай, она тебе больше не понадобится.

Ах, машину ты тоже продать не можешь – тебя ведь права выступать стороной в сделках купли/продажи тоже лишили?! Ай-яй-яй, какая незадача… Ну ничего, пусть тогда машина так стоит, гниёт. Является тебе, уклонист-алиментщик, живым укором!

Это и есть обратная сторона всеобщей цифровизации, когда любые наши имущественные, гражданские и прочие права фиксируются (ради, типа, нашего же блага!) в соответствующих государственных базах данных. «Для учета». Это раньше было «для учета», а теперь – еще и для контроля. И для управления. Выходит ведь, что лишить любого из нас тех же водительских прав – проще простого. Надо просто снять/поставить галочку в соответствующей базе данных.

И какая разница, что водительские права вроде как не имеют никакого отношения к родительским обязанностям? КАРАТЬ же можно. А раз можно – значит, будут.

Не зря умные ребята уже вовсю проводят параллели нового закона «о повестках» с недавней страшной угрозой… КУАР-КОДОВ. Помните, в 2021 году, хотели ввести «куаркодизацию» всея Руси? Чтобы раз и навсегда разделить граждан РФ на «овец» и «козлищ» по принципу упоротости уколотости живительными вакцинами? Укололся жидкостью от Гамалеи – получаешь куар-код, имеешь право посещать кафе и ездить на метро; не укололся – извини, будешь сидеть дома, как лишенец, метро не ходит, такси не содит, в магазин без куар-кода тоже нельзя.

В 2021 году от всеобщей «куаркодизации» вроде как отбились, многие сдуру решили, что всё – беда миновала вместе с вирусом. Однако то, что они ввели вчера с «электронными повестками» – это РОВНО ТО ЖЕ самое. Ты «на воле» только до тех пор, пока… не получил повестку. Повестка, как и куар-код, ставит тебе невидимое клеймо на лбу (как тут не вспомнить пресловутое «Число Зверя» из Апокалипсиса? Я неверующий, но очень похоже!)

Разница в модусе: идея «прививочного куар-кода» – ты имеешь права, только если (и до тех пор пока) у тебя есть куар-код; идея «повестки на ГосУслуги» – ты имеешь права только до тех пор, пока у тебя НЕТ повестки. И всё это делается дистанционно, твое присутствие необязательно. Заметьте – они даже делают на этом акцент, глумятся вовсю: ТВОЕ ПРИСУТСТВИЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО! Ты сам должен узнавать – ты все еще полноправный гражданин или тебе уже поставили невидимое клеймо. Не хочешь узнавать – узнаешь поневоле, например, когда тебя остановит гаишник, пробьет по базе – да и отберет твои права. Иди пешком домой, милок!

Или когда ты пойдешь в банк – а банк заблокирует все твои карточки. Или когда ты найдешь покупателя на свою халупу, побежишь с ним регистрировать сделку – тут и выяснится, что ничего продать ты уже не можешь. У тебя ПОВЕСТКА.

Важно понимать, что вместо «повестки» может быть что угодно. Например, не написал во всех своих соцсетях «Слава Путину» три раза. Или рассказал неправильный анекдот. Или тебя видели в метро в сине-желтых штанах. ЧТО УГОДНО.

Если коротко: этот закон фиксирует, что мы ПОТЕРЯЛИ КОНТРОЛЬ за своей «цифровой личностью». Знаю, сейчас поднимется традиционный для России дружный как бы «оптимистичный» вой бесправных обывателей – «А нам и не надо! А я и без прав буду ездить! А я и без карточек буду расплачиваться! А я с женой буду без штампа жить! А мне и никакие родительские права не нужны – видал я своих детей в гробу!» и т.д.

Ну-ну. Не сомневаюсь ни в чем сказанном. Нас гребут, а мы крепчаем. Работайте, братья.