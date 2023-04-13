 

Стало известно последнее желание Глаголевой перед смертью: Не понимал, что происходит

13.04.2023, 4:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Артистка ушла, когда ей был всего 61 год. Самым удивительным для многих было то, что всего за несколько дней до своей смерти актриса отдала замуж дочь Анастасию Шубскую. Девушка сочеталась браком с Александром Овечкиным.

Никто не подозревал, что Вера Глаголева тяжело больна. Смерть звезды стала для всех шоком, в том числе для семьи и друзей.

Александр Балуев вспомнил о разговоре с коллегой всего за неделю до ее смерти. Она была бодра и весела, приглашала приятеля приехать в гости. “Вот я буду в Гаграх, приезжай. Просто повстречаемся. Через недельку приезжай”, – вспоминает артист.

Вероятно, Вера Глаголева понимала, что скоро умрет, но не переставала мечтать о встречах с друзьями, планировала, это и были ее последнее желание: собрать рядом близких. По словам Балуева, в Гагры даже собирался приехать Рэйф Файнс, с которым Вера Глаголева тоже работала и очень сдружилась.

Перед этим Балуев и Глаголева вместе снялись в фильме “Ковчег”. Как отметил артист, на эту работу она согласилась совершенно неожиданно для всех. Картина стал для нее последней.

“Я даже не понимал, что с ней происходит. Никогда на площадке не видел, чтобы ей было плохо или она уходила”, – поделился Александр Балуев.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05.22 / Оставшегося в Херсонской области депутата Рады исключили из партии

08.05.22 / Мнение: Семь главных военных преступлений Украины против жителей Донбасса

20.09.21 / Путин представил кандидатуры на пост главы Дагестана

29.12.21 / Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей

27.10.21 / Джоуша о реванше с Усиком: У меня в мыслях только одно – убийство

12.02.21 / В мире коронавирус подтвердили у почти 108 млн человек

05.12.20 / Мурманская область объявила 31 декабря выходным

10.04.22 / Кадыров призвал украинских военных сдаваться в плен

09.08.21 / В мире: Зреющий кризис заставляет поляков оглядываться на Россию

05.12.21 / Мобильные гаджеты можно будет зарядить от вышек 5G

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика