Апрельский урожай

За ростовскими полицейскими пришли сразу же после судей.

Более двадцати сотрудников ГУ МВД по Ростовской области подозреваются в организации преступного сообщества с целью получения взяток (ч. 1, 2, 3 ст. 210 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). По информации пресс-службы Следственного комитета, сотрудники правоохранительных органов собирали деньги с ростовских предпринимателей, а за это — даже если те допускали нарушения в своей деятельности — не привлекали их к ответственности. Ежемесячный «тариф» составлял от 3 до 50 тысяч рублей в зависимости от количества торговых помещений, работающих с нарушениями.

Руководил группой, по версии СК, бывший замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко. Именно ему якобы приносили обязательные ежемесячные выплаты от предпринимателей. С 2015 года удалось выручить не менее 25 млн рублей.

По информации пресс-службы МВД России, задержания причастных к правонарушениям лиц еще не закончены.

ЦИТАТАОфициальный представитель МВД Ирина Волк:

«Проведено 85 обысков на рабочих местах, а также по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты денежные средства в особо крупном размере, предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства совершения преступлений и все причастные к деятельности преступного сообщества».

Расследование проходит совместно с подразделениями ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД России.

Примечательно, что об уголовном деле против полицейских стало известно уже на следующей неделе после того, как ростовские СМИ сообщили о массовых обысках у представителей судейского сообщества Ростовской области: якобы уголовное дело может быть возбуждено против 32 судей и чиновников (пока достоверно известно лишь об отставке председателя областного суда и аресте начальника управления судебного департамента региона).

Председатель Ростовской городской коллегии адвокатов «Барановы и партнеры» Андрей Баранов говорит, что причины пристального интереса московских силовиков именно к Ростовской области не ясны.

— Как юрист с этой информацией я бы обращался очень осторожно. Не проводил бы никаких параллелей, это не соответствует закону. Возможной логической последовательности [этих дел] я не усматриваю. Все рассуждения порождают лишь нездоровую шумиху в обществе. Есть очень много провокаций, много неудобных людей, поэтому пока вина человека не доказана вступившим в законную силу приговором суда, все остальное — ни о чем.

Катерина Рукавцова

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