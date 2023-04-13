Мнение: Сага о реестре

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что скоропостижно принятые поправки в «закон о повестках» заработают не раньше осени. Мол, «реестр военнообязанных в полном объеме» можно будет запустить лишь к осеннему призыву.

Дословно: «Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу» (отсюда).

Что-то не так с этим законом. Если раньше осени реестр запустить невозможно, чего ради надо было принимать закон в режиме спецоперации? Чего ради устроили такую гонку законотворчества? Чтобы спровоцировать резкую критику закона? Что бы врагам России было проще мусолить небылицы про закон?

В общем, недоумеваю….

Иллюстрация отсюда

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