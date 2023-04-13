Мнение: О деле военврача из зоны СВО… Своих не бросаем?

А вот это уже нечто новенькое или хорошо забытое «старенькое». Впервые за долгие годы «силовики» получили отпор активистов. И хотя точку в этом деле ставить рано, выводы уже делать можно. Похоже, на наших глазах формируется новая опасность для целой силовой касты, долгое время считавшейся неприкосновенной.

Дело военврача Юрия Евича, обвинённого в «дискредитации», возвращено судом «без рассмотрения».

Почему это важно?

Хирург Юрий Евич участвовал в боевых действиях на Донбассе в 2014-2015 годах, а также в специальной военной операции. Он является старшим лейтенантом медицинской службы ДНР, и награждён медалью «За Отвагу». Также многие считают его одним из создателей отечественной школы тактической медицины.

8 апреля телеграм-канал «Технологии выживания — Тактическая медицина» сообщил, что Юрий Евич читал лекцию по тактической медицине для сотрудников Росгвардии в Южно-Сахалинске. «Должностное лицо УМВД РФ по г. Южно-Сахалинску посчитало, что в своем выступлении Евич провоцировал создание негативной оценки Вооружённых Сил <…> Сама лекция длилась около трёх часов, однако в протокол об административном правонарушении попало всего четыре короткие цитаты, которые сознательно были вырваны из контекста. В этих цитатах должностным лицом был усмотрен дискредитирующий использование ВС РФ материал», — говорится в сообщении.

Это вызвало настоящий взрыв возмущения среди активистов нынешней СВО. За военврача вступились многие публичные персоны, требовавшие прекратить дело на «такого заслуженного человека». Дошло до того, что хирурга поддержали губернатор Калужской области Владислав Шапша и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Причём и там речь не шла о сути выдвинутых обвинений, а обобщённый смысл всех высказываний сводился к простому посылу. Ну, может быть, он что-то такое и сказал резкое. Но наказывать таких людей за это нельзя.

То есть, речь не о законе, а о субъективно понимаемой «справедливости».

И вот Козельский районный суд в Калужской области оставил без рассмотрения административный протокол о «дискредитации» армии, составленный на военного врача Юрия Евича. Об этом свидетельствует информация на сайте суда. В разделе «Движение дела» на сайте суда указано, что «Дело возвращено без рассмотрения». Это ещё не оправдание, но, вероятно, протокол будет аннулирован.

Итак «милитарные» активисты отбили своего у «силовиков». Причём сделали это максимально публично и без «ненужных» апелляций к закону. Похоже, нарождается новая «третья сила», неподвластная пока никому?

А #Кремль — за что боролся, на то и напоролся?

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