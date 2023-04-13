Мнение: Поступок в дерьмо

Но Радулова… Все еще охреневаю, читая ее нынешний телеграм-канал. Это ж была такая девочка-припевочка, типа молоденькая и талантливая “прелесть какая глупенькая”, писала всё исключительно про любовь и дружбу, и где – в “Огоньке”! Колонку там вела!

И вот – какое-то прямо подтверждение, что “в каждой прелестной девушке таится старая злобная карга”. Эк она высокомерно учит “приехавших с новых территорий”, чтобы они “забыли свои украинские привычки” и не были “либшизой” – а просто тихо стучали куда следует и славили Путина!

Еще раз давайте всё ж отметим, КТО это говорит. Это говорит родившаяся в Одессе Наталья, лауреатка премии имени Андрея Сахарова 2009 года “За журналистику как поступок”. И – за какую “родину” эта Баба-Яга, если она в Москве-то живет только с 1996 года?

Тг-канал “Баба-Яга против” (Наталья Радулова)

Ещё раз про “патриотов” с новых территорий. Которые ещё вчера Майдан у себя на Украине качали, а теперь стали российскими военкорами, тактиками, политологами — и теперь раскачивают на протесты Россию.

Ты, новый гражанин, свои украинские привычки тут брось. Наша страна воюет. Если ты так за нее переживаешь — рот с негативом своим закрой и помогай. О нарушениях докладывай куда надо. Но не вселяй в наш народ жуткие сомнения в командовании, не разжигай паникерские настроения, не расшатывай гражанское общество изнутри. В воюющей стране!.. Если ты так делаешь — ты враг. Был и остался. Вот и всё.

И, кстати, тех, кто критикует страну у меня в комментах, я тоже баню. Как бы они ни вопили “Это же конструктивная критика”! Да кому и чем в комментах Яги помогает ваша конструктивная критика, морды вы ципсо укушенные? Вы мне тут только подпищеков в уныние приводите своим нытьём.

Вы действуете, как либшиза, по той же методичке качаете страну изнутри со своим “ах, бабушка с одной картофелиной” или “ох, медикаментов на передок не подвезли”.

Берите свои простыни и ползите в сторону кладбища военкоров, там войте про всё пропало.

Бан. Только бан помогает мне сохранить здравую атмосферу в чате. И под этим постом бан ждёт многих тоже.

За Родину!” (НАТАЛЬЯ РАДУЛОВА)