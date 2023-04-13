 

Спрос на жилье в Новой Москве упал на 45%

13.04.2023, 2:17, Новости дня
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В новостройках ТиНАО в течение марта было совершено 1,5 тыс. сделок – на 45% меньше, чем в марте прошлого года. Средняя площадь приобретаемого лота составила 47 кв. м, средний стоимость приобретенной квартиры– 10,2 млн рублей.

Доля сделок с привлечением ипотеки за месяц увеличилась на 2 п.п., до 84,4%.

Новых проектов в первый месяц весны анонсировано не было. В продаже появился новый корпус в составе квартала “Борисоглебское”. Средняя цена кв. м в новом доме – 145,9 тыс. рублей.

Также стартовали продажи в новых корпусах в составе ЖК “Квартал Западный” (191,9 тыс. рублей за кв. м) и ЖК “Юнино” (203,2 тыс. рублей за кв. м).

Первое место по продажи занял комплекс “Цветочные поляны” от группы “МИЦ”, в котором зарегистрировано 175 сделок. По 122 покупки совершено в ЖК “Первый Московский” от застройщика “Абсолют” и ЖК “Прокшино” от ГК “А101”.


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