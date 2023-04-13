“Забавная история: стоит мне появиться с коллегой или другом-мужчиной, нас сразу же женят”: Ирине Безруковой 58 лет (видео)

Актриса Ирина Безрукова родилась в 1965 г. 11 апреля она отметила свой 58-й день рождения. При этом артистка прекрасно выглядит, она полна оптимизма и творческой энергии. И это несмотря на то, что в жизни ей пришлось пройти через множество испытаний, выдержать которые по силам далеко не каждому.

Мечта осуществилась

Ирина Владимировна Бахтура появилась на свет в г. Ростове-на-Дону. Родители девочки развелись, а затем ее мама ушла из жизни после тяжелой болезни. Отец страдал алкоголизмом, и воспитывать Иру и ее сестру стала бабушка, которой приходилось много работать, чтобы обеспечить девчонок всем необходимым.

Сначала Ирина хотела стать врачом, как и ее мама, но потом задумалась об актерской профессии. При этом она отличалась невероятной застенчивостью. Ее из-за этого не приняли в театральный кружок. Для осуществления своей мечты она смогла взять себя в руки и преодолеть этот недостаток. В 1988 г. Ирина окончила училище искусств в Ростове-на-Дону, получив специальность актрисы кино и театра.

Первый брак

Первым супругом артистки стал ее коллега Игорь Ливанов. С ним она встретилась в театре, когда смотрела спектакль с его участием. Он выступал в роли Дона Жуана. Ливанов к тому моменту пережил страшную трагедию. В катастрофе на железной дороге погибла его семья, жена и дочь. Встреча с Ириной, которая на 12 лет младше Игоря, вернула его к жизни.

Вслед за мужем артистка перебралась в Москву. В девяностые годы актерам платили очень мало, и Ирина нашла подработку. Она была моделью у Сергея Зверева, который тогда был начинающим стилистом. А также рекламировала кольца и серьги в “Магазине на диване”. В продолжение десяти лет семья ютилась в коммуналке, где вырос и Андрей, сын актерской четы.

Но, несмотря на материальные трудности, супруги жили в любви и согласии. Со стороны их пара воспринималась как идеальная. Вряд ли кто-то предполагал, что эту семью можно разрушить. Но судьба распорядилась иначе.

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Страстный роман

Ирине улыбнулась удача, ей удалось устроиться в театр Табакова. Со временем стали поступать предложения от кинематографистов. В один прекрасный день, на съемках, артистка познакомилась с Сергеем Безруковым. Между ними вспыхнул роман. То, что Ирина на 10 лет старше Сергея, не стало препятствием для отношений. О начале романа Безрукова рассказывает следующим образом:

Сергей был огонь, не заметить его было невозможно. Это был очень улыбчивый, очень солнечный и очень талантливый актер. Дело, наверное, не в каких-то определениях. Либо что-то у вас происходит с душой, либо нет. Я не из тех женщин, которые пристают к мужчинам. Сначала я смеялась его шуткам. То, что у меня есть муж и ребенок, было всем известно, и я думала, что это мой “спасательный круг”. Но Сергей был очень настойчив.

В результате влюбленные не смогли совладать со своими чувствами, которые были очень сильными. И Ирина вместе с сыном ушла от мужа. Начав с чистого листа, актриса окружила второго супруга любовью и заботой, создав идеальный быт. Она была для Сергея единомышленницей и внимательной слушательницей. При этом в прессе стали появляться слухи не только о романах Безрукова на стороне, но и о его внебрачных детях. Как выяснилось, актриса Кристина Смирнова, родила ему двух детей – девочку и мальчика.

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Смерть сына

Андрея, сына Ирины, Сергей Безруков воспитывал как родного. Не претендуя на роль отца, он смог выстроить с парнем хорошие отношения. Тот рос весьма любознательным и самостоятельным мальчиком. Он много читал, рано стал зарабатывать деньги, часть из которых отдавал маме. Смерь Андрея 14.03.2015 г. стала страшным ударом для семьи. По версии следствия, он умер от удара головой об пол, когда поскользнулся в ванной комнате. В то же время медики отмечали, что причиной ухода из жизни 25-летнего парня стала сердечная недостаточность.

В дни трагедии Ирина Безрукова и Сергей Ливанов встретились в первый и последний раз после развода. Как рассказывала артистка, тогда она попросила прощения у бывшего супруга за всю боль, которую ему причинила. По ее признанию, после ухода из жизни сына ее мир рухнул. С помощью работы и общения с близкими она пыталась уйти от тяжелых мыслей.

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Расстались близкими людьми

Между тем после 15 лет брака Ирина и Сергей Безрукова расстались. Развод их прошел тихо и весьма цивилизованно. Позднее актриса отмечала, что им удалось расстаться не только близкими людьми, но и соратниками:

После расставания мы остались близкими людьми и соратниками. У нас, как и прежде общее дело – фонд, по поддержке социокультурных проектов, а так же сцена Губернского театра.

Сергей Безруков в 2016 г. вступил в брак с Анной Матисон, режиссером по профессии. На сегодняшний день у них уже трое детей. При этом сам актер отмечает, что наконец обрел счастье:

Ответственности с себя не снимаю, но сейчас я наконец-то дождался того, чего хотел всю свою жизнь.

К слову, Игорь Ливанов тоже создал семью с женщиной по имени Ольга, являющейся юристом. Сейчас у пары подрастают два сына.

Новых отношений не ищет

Что же касается Ирины Безруковой, то она не стремится к новым серьезным отношениям, так как слишком тяжело пережила второй развод. Но одиночество, по признанию актрисы, ее нисколько не пугает. Она бодра, весела и любит подшутить над коллегами и поклонниками.

О личной жизни она предпочитает не говорить. Но фанаты не устают приписывать ей романы. Так, когда она вышла в свет вместе со стилистом, многие посчитали, что это является признанием отношений. Вот что по этому поводу говорит сама Ирина:

Забавная история получается: стоит мне появиться на мероприятии с коллегой или другом–мужчиной, нас сразу же женят.

Артистка радует поклонников прекрасным внешним видом. Публика отмечает, что на свой истинный возраст она никак не выглядит. Безрукова говорит, что секрет ее молодости в том, что она ведет здоровый образ жизни, не забывает о постоянной физической нагрузке и регулярно посещает косметологического кабинет. При этом Ирина категорически отрицает наличие какого-либо хирургического вмешательства в ее внешность.

В завершение предлагаем просмотреть клип “Сон, где мы вдвоем” с участием Ирины Безруковой.