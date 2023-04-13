Samnytt – воруют каждый день — шведские аптеки столкнулись с волной краж

Швецию захлестнула волна краж в аптеках, как это уже произошло с продовольственными магазинами, пишет Samnytt. В качестве превентивной меры по борьбе с воровством на прилавках теперь будут находиться пустые упаковки из-под лекарств. Больше всего воры предпочитают красть дорогостоящие крема.



AP

Воровство продуктов питания в шведских продовольственных магазинах давно стало обыденным явлением, но теперь с прилавков аптек бесследно исчезают и аптечные товары. Ситуация вынуждает аптеки действовать превентивно, пишет Samnytt.

Как сообщается в статье, самыми излюбленными аптечными товарами у жуликов являются дорогие кремы. После того как кражи в аптеках страны участились, некоторые из аптек были вынуждены принимать меры для пресечения воровства. «У нас воруют каждый день», — сетует консультант аптеки в Йёнчёпинге Софи Кютлер в эфире государственного Шведского радио.

Одна из мер, которая должна отвадить жуликов, заключается в том, что на прилавках выставляются пустые упаковки, и покупателю нужно просить продавца, чтобы получить содержимое. Однако такие меры требуют дополнительной работы персонала и создают риск того, что покупатели принесут домой не те товары, которые намеревались купить. В некоторых случаях такие меры создавали столько проблем, что, несмотря на продолжающиеся кражи, от этого пришлось отказаться. В прошлом году повторяющимся кражам подверглась каждая вторая аптека Швеции, отмечает автор.