 

Samnytt – воруют каждый день — шведские аптеки столкнулись с волной краж

13.04.2023, 0:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Швецию захлестнула волна краж в аптеках, как это уже произошло с продовольственными магазинами, пишет Samnytt. В качестве превентивной меры по борьбе с воровством на прилавках теперь будут находиться пустые упаковки из-под лекарств. Больше всего воры предпочитают красть дорогостоящие крема.


AP

Воровство продуктов питания в шведских продовольственных магазинах давно стало обыденным явлением, но теперь с прилавков аптек бесследно исчезают и аптечные товары. Ситуация вынуждает аптеки действовать превентивно, пишет Samnytt. 

Как сообщается в статье, самыми излюбленными аптечными товарами у жуликов являются дорогие кремы. После того как кражи в аптеках страны участились, некоторые из аптек были вынуждены принимать меры для пресечения воровства. «У нас воруют каждый день», — сетует консультант аптеки в Йёнчёпинге Софи Кютлер в эфире государственного Шведского радио.

Одна из мер, которая должна отвадить жуликов, заключается в том, что на прилавках выставляются пустые упаковки, и покупателю нужно просить продавца, чтобы получить содержимое. Однако такие меры требуют дополнительной работы персонала и создают риск того, что покупатели принесут домой не те товары, которые намеревались купить. В некоторых случаях такие меры создавали столько проблем, что, несмотря на продолжающиеся кражи, от этого пришлось отказаться. В прошлом году повторяющимся кражам подверглась каждая вторая аптека Швеции, отмечает автор.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03.21 / Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью

02.01.23 / Экс-генерал НАТО Домрезе заявил, что российско-украинские переговоры начнутся весной

20.10.20 / В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра экономики Петрашко

16.02.21 / Заявки на президентские гранты для НКО подали 83 региона

05.03.23 / The Sunday Times: Принц Гарри и Меган Маркл приглашены на коронацию Карла

18.09.20 / Журнал Lancet опубликовал ответ российских ученых по «Спутник V»

13.01.22 / Чиновник Госэкоинспекции, которого задержали на взятке, оказался гражданином Молдовы, его разыскивает Интерпол

18.06.21 / Седан Volkswagen Lamando готовится сменить поколение

27.07.20 / 24 канал – ОБСЕ и ЕС приветствовали договорённость о полном прекращении огня в Донбассе

21.11.20 / Пандемия COVID-19 затянется еще на шесть – восемь месяцев – Гейтс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика