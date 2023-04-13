Скандалы: «Сообщество единомышленников, которые смогли доказать силу русского оружия» — Пригожин о ЧВК «Вагнер»

Ряд СМИ и пабликов стали распространять информацию о появлении новых частных военных компаний на территории России

Ситуацию в беседе с изданием «Новый день» прокомментировал руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Бизнесмен подчеркнул, что ЧВК представляют собой то же самое, что и частные охранные предприятия (ЧОП). Пригожин отметил, что деятельность «оркестра» никогда к ним не относилась. Бойцы защищают интересы РФ, а не занимаются зарабатыванием денег.

«Собственно говоря, ЧВК «Вагнер» никогда не была ЧВК. Никогда. Я уже говорил, была Батальонно-тактическая группа «Вагнер», после этого ее Коротков назвал словом «ЧВК». И понеслось ЧВК «Вагнер». ЧВК — то же самое что ЧОП, то же самое, что любая коммерческая структура, нацеленная на зарабатывание денег. ЧВК «Вагнер» никогда денег не зарабатывала. Она всегда за мои средства выступала защитником интересов Российской Федерации в разных направлениях»,

— говорится в аудиосообщении Пригожина, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».

Среди известных ЧВК — «Конвой», «Волки», «Поток» и «Редут». Предприниматель уверен, что эти структуры могут заниматься охраной чего угодно.

«ЧВК «Вагнер» — это частная армия и частная она исключительно потому, что ею управляют люди без бюрократии, без пузырей, то, что свойственно любой частной структуре, в том числе, и бизнес-структуре. Мы — сообщество единомышленников, боевое братство, которое нацелено, чтобы войти в историю на века как великие воины, которые смогли доказать силу русского оружия, — заявил бизнесмен.

В заключение предприниматель добавил, что ЧВК «Вагнер» защищает интересы России на Украине. По его словам, эффективность организации состоит не только в грамотных руководителях, но и в наличии у «оркестра» самолетов, вертолетов, артиллерии, ПВО и других высокотехнологичных вещей.

Петр Каменский