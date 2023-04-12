От кожаных юбок до платьев омбре: что мы будем носить этой весной и летом

Модные тенденции сегодня это некий баланс между тем, что нам привычно, и современными трендами. Дизайнеры работают над созданием коллекций, вещи в которых кажутся похожими на их предыдущие работы. По мере того, как дизайнерские коллекции дебютируют по всему миру, мы начинаем понимать, каковы тенденции моды на весну-лето 2023 года.

Прозрачная одежда в сочетании с уличным стилем

Рассматривая тренды 2023 года, следует обратить внимание на прозрачную одежду, которая все увереннее продвигается в массы. Она дебютировала на модных показах еще в феврале, но полное влияние ощущается только сейчас.

Больше не табу, чтобы нижнее белье просвечивало сквозь платье. Это даже желательно, если вы сами позволяете себе быть смелой. Почти в каждой крупной коллекции на модных подиумах представлена полностью прозрачная одежда. При этом используется еще и многослойность, которая будто бы пытается прикрыть все то, что нельзя скрыть под сетками и шифоном.

Вы можете обратить внимание на прозрачные вещи в уличном стиле, которые дополняются цветочными принтами и блестками. Это же относится и к прозрачным платьям, кружевам и вещам в глубоких оттенках.

Больше кисточек

Наверняка вы помните то время, когда перья украшали буквально все – рукава, подолы. Что ж, теперь их официально заменили кисточки и бахрома самых разных цветов, текстур и размеров. Подобная отделка имеет традиционные оттенки, что позволяет создать минималистичные образы, которые вместе с тем смотрятся довольно эффектными. Что касается длины кисточек и бахромы, она может быть довольно внушительной.

Переход от роскошной эстетики к естественному гламуру

Будучи такой модной еще вчера, роскошная эстетика ночной жизни сегодня перевоплощается в естественный гламур, который врывается нашу жизнь в виде одежды из весенних коллекций. Сегодня уже нет необходимости выбирать только лишь сдержанные оттенки. Вполне можно облачиться в яркие наряды, которые будут красочными и сочными.

Но если вы все же предпочитаете нейтральные оттенки, следует обратить внимание на бежевые и черные цвета. Важно, чтобы в весенне-летнем гардеробе не было недостатка в цвете. Можно использовать ткани, которые будут иметь вкрапления контрастных оттенков, все это великолепие можно дополнить освежающим макияжем, например, с использованием коралловой помады.

Еще больше текстуры

Кисточки и бахрома – это только малая верхушка айсберга. Дополните свой весенний гардероб одеждой, которая будет максимально текстурированной. Это относится к тканям, которые будут полностью покрыты, например, свисающими элементами. Кроме того, если вы выбираете обувь, следует ненадолго позабыть о чисто кожаных ботинках, приобретя вместо них замшевые ботильоны. Они будут отлично сочетаться с замшевой или кожаной курткой. Если же вы хотите создать монохромный образ или образ в едином стиле, к кожаной куртке необходимо подобрать еще и кожаную юбку.

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Классическое платье в новом исполнении

Кажется, все, что возможно, уже было реализовано в модных вещах. Но этого никак нельзя сказать о платье в цвете омбре, которое дополнено бахромой на подоле. При таком сочетании даже самый неброский крой будет смотреться непревзойденно.

От мини до макси

Кожаные куртки были основой каждой недели моды на протяжении десятилетий. И этот сезон не является исключением. Кожаные куртки сегодня уже не те, что были прежде. Они могут быть самыми разными по фасону и цвету, а также текстуре.

Их можно носить с базовыми вещами или даже кожаными юбками, которые сегодня представлены в самых разных длинах – от мини до макси. Таким образом, дизайнеры предлагают использовать более структурированный подход к стилю. Но вы всегда можете придерживаться изящества и минимализма. Поскольку кожа традиционно все же является тканью для осени и теплой зимы, довольно приятно видеть изделия из кожи, которые теперь можно носить круглый год.

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Веган внутри и снаружи

В последнее время становятся все более популярными современные ткани, которые выполнены, например, из переработанных материалов. Но еще более интересной и необычной новинкой является веганская кожа. Таким образом, вы можете внести свой вклад в сохранение природы посредством своего гардероба.

Асимметрия

Прошлым летом вырезы были повсюду. Сегодня тенденция продолжает набирать обороты. Односторонние косые вырезы теперь можно увидеть в области плеч, талии и даже бедер. Такой прием отличный способ подчеркнуть талию, обнажить ножки или те части тела, которые вы хотите выставить напоказ.

В таком исполнении вы можете выбирать самые разные наряды, например, платья макси, мини и миди. Их цвет может быть тоже самым разнообразным. Для тех, кто хочет выглядеть более сдержанно – черный цвет, а для тех, кто не боится экспериментов – ярко-оранжевый.

Снова низкая посадка

Низкая посадка снова врывается в нашу реальность. Теперь она является частью даже деловых образов. Заниженная талия способна сделать даже мешковатые брюки очень элегантными. И, скорее всего, вы, конечно же, не наденете такие вещи в офис, но они превосходно подчеркнут ваш повседневный стиль.

Городская школьница

Сегодня в повседневной моде все более ярко отмечается присутствие эстетики городской школы. В образах используются элементы девчачьей эстетики: юбки в клетку, воротнички с оборками и розовые банты. Все это очень хорошо сочетается с уличным гранжем: массивным пирсингом, обувью на толстой подошве и многослойной сеткой. Если пока ничего не удается найти в продаже, следует присмотреться к ассортименту винтажных магазинов.