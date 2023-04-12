Цветочные принты и total black: главные модные тенденции этого лета

Летний сезон уже не за горами. Он принесет нам много интересных тенденций в одежде. Тренды 2023 года отличаются разнообразием. Среди них можно встретить как сдержанные и лаконичные, так и смелые решения. У вас будет возможность найти тот вариант, который подчеркнет вашу индивидуальность и стиль. В статье мы расскажем о главных тенденциях в моде этого лета.

Стиль “тихая роскошь”

Эта тенденция наметилась еще в прошлом году. “Тихая роскошь” – это стиль, благодаря которому вы будете выглядеть богато, но не кричаще. Это не означает, что вам нужно приобретать дорогостоящие вещи. Эстетика “тихой роскоши” предполагает создание элегантного и изысканного образа при минимальных тратах.

Если вы хотите одеваться в этом стиле, то отдавайте предпочтение добротно сшитым вещам из качественных тканей. Забудьте об одежде из дешевой синтетики. Выбирайте натуральный шелк, хлопок, лен, шерсть и кашемир.

“Тихая роскошь” предполагает скромность и лаконичность. Выбирайте минималистичные модели, не перегруженные декором и отделкой. Отдавайте предпочтение таким вещам, как простые белые футболки, элегантные летние блузки и рубашки, юбки и платья длины миди, классические прямые брюки и джинсы из синего денима. Избегайте слишком ярких тонов и вычурных деталей, они не вписываются в эстетику этого стиля.

Добавьте в свой летний образ классический пиджак, а также сумочку и сандалии светлого цвета. Это универсальные вещи, которые сочетаются с разной одеждой и никогда не выходят из моды.

Total black

Стиль total black предполагает создание черного образа с головы до пят. В сознании многих людей темные тона не вяжутся с одеждой для теплого сезона. Но после долгой популярности яркой “дофаминовой” одежды, на смену кислотным оттенкам пришел сдержанный черный цвет. Он станет одним их ведущих трендов лета 2023 года.

Чтобы тотальный черный не выглядел скучно, используйте вещи из тканей разных фактур. Вы также можете разбавить темные тона блестящими украшениями из серебра. Они снесут в ваш образ немного блеска.

Черные вещи могут быть довольно жаркими для летней погоды. Это цвет поглощает солнечные лучи. Для лета подойдут черные платья из тонких дышащих тканей, на тонких бретельках или с вырезами. Вам будет комфортно их носить даже в жару.

Полупрозрачные вещи

В последние годы в вечерней моде доминировал гламур. Летом 2023 года он сменится более сдержанным стилем. Будут популярны вещи из полупрозрачных тканей. Это могут быть длинные платья, корсеты из сетчатых материалов и пышные воздушные юбки. Они помогут вам создать смелый, но утонченный образ.

Однако ваш стиль не должен быть перегружен полупрозрачными вещами. Иначе это будет выглядеть слишком вызывающе. Сочетайте одежду из прозрачных и сетчатых тканей с базовыми вещами из более плотных материалом. Смелые детали должны быть уравновешены более сдержанными предметами гардероба.

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Следите за тем, чтобы полупрозрачные вещи подчеркивали достоинства вашей фигуры. Проблемные места прикройте сдержанной одеждой из плотных материалов.

Полупрозрачная одежда подходит для создания не только вечернего стиля. Ее можно вписать в повседневный образ. Для лета идеально подойдут просторные рубашки и блузки из легких полупрозрачных тканей. Они позволят вам комфортно чувствовать себя в жаркие дни.

Блестящие вещи

Этим летом в моде будут преобладать сдержанные и лаконичные образы. Но это не значит, что блестящие вещи уйдут в прошлое. Они тоже окажутся на пике популярности наряду с минималистичной одеждой.

Блестящие платья и юбки, мерцающая обувь и сумки с пайетками помогут вам создать привлекательный вечерний образ. Они сделают ваш стиль нарядным и незабываемым.

Однако не стоит переусердствовать с блеском. Если вы надеваете вещь из мерцающей ткани или с сияющими деталями, то скомбинируйте ее с матовыми предметами гардероба. Не надевайте слишком много украшений, чтобы не перегружать образ.

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Серебристую блестящую одежду сочетайте с холодными тонами, а золотистую – с теплыми. Беспроигрышным вариантом будет комбинация блеска с белым и черным цветом.

Помните, что блестящая одежда полнит. Если вы отличаетесь крупной комплекцией, то лучше откажитесь от таких вещей. В этом случае вы можете добавить больше блеска в свой стиль с помощью обуви, сумок и других аксессуаров.

Цветочные принты

Одежда с цветочными принтами идеально подходит для теплого сезона. Она внесет в ваш стиль летние нотки. В этом году будут популярны не только вещи с растительными орнаментами, но и предметы гардероба, украшенные рюшами в виде розочек и других цветов.

Будут популярны как крупные, так и миниатюрные цветочные принты. Если вы хотите сделать свой силуэт более стройным, то выбирайте небольшой рисунок.

Если вам не нравится одежда с такими принтами, то украсьте себя чокером с шелковой розочкой или другой бижутерией с цветочным дизайном.

Заключение

Лето – хорошее время для обновления гардероба. Добавьте в него несколько трендовых вещей, о которых мы рассказали. Они освежат ваш образ и сделают его более современным.