К звёздам на воздушном шаре — France 24 о перспективном направлении космического туризма

Французская компания Zephalto готовится в 2025 году отправить в стратосферу первых космических туристов на воздушном шаре, передаёт France 24. У пассажиров будет возможность за полтора часа подняться на высоту 25 км над Землёй, увидеть рассвет и звёзды.

Этот шар, летящий в космос со скоростью 4 метра в секунду, отправится к границе между атмосферой Земли и космосом. На борту — не опытные астронавты, а туристы.

Такое путешествие задумала группа разработчиков в Тулузе (Франция).

ВИНСЕНТ ФАРРЕ Д’АСТЬЕ, основатель компании Zephalto: Замысел Zephalto родился из мечты. Идея состоит в том, чтобы приблизиться к звёздам, словно на корабле. Точнее, воздушный шар медленно поднимется на 25 километров за полтора часа, а пассажиры увидят, как горизонт планеты погружается в темноту космоса. Они смогут увидеть звёзды и восход солнца из стратосферы, а около 89 процентов атмосферы окажется под ними.

Этот прибор, предоставленный Национальным центром космических исследований (CNES), позволил компании воссоздать экстремальные условия, с которыми столкнётся воздушный шар на высоте 25 километров над Землёй. Такую задачу ещё только предстоит опробовать.

ВИНСЕНТ ФАРРЕ Д’АСТЬЕ: Мы уже провели пробные полёты, но на низкой высоте. Следующий шаг — провести испытательные полёты выше, в стратосфере. Затем, к концу 2024 года, мы сможем получить сертификат, который позволит нам проводить коммерческие рейсы.

Zephalto — не единственная компания, которая разрабатывает подобные проекты. Вне зависимости от того, будет ли он удачным, заинтересованные лица заверяют, что он может подтолкнуть к дальнейшим исследованиям и разработкам.

ВИНСЕНТ ДЮБУР, заместитель директора по программе воздушного шара в CNES: Если Национальный центр космических исследований сможет предоставить свои знания и наработки, чтобы способствовать развитию этого сектора экономики, — это отлично! А если благодаря этой компании получат знания, которые способствуют развитию технологий и науки, — то почему бы и нет?

Все первые полёты, запланированные на 2025 год, уже раскуплены. Они продавались по высокой цене: около 120 тысяч евро за человека.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2023 года.