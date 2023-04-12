Скандалы: «Очень противно и страшно»

Участницы шоу «Ждули» рассказали о романах с заключенными

«Беспрецедентное реалити-шоу» и «самая скандальная премьера года» — так телеканал «Ю» называл в соцсетях свое новое реалити-шоу «Ждули», посвященное россиянкам, состоящим в романтических отношениях с заключенными исправительных учреждений. Программа, показавшая истории любви женщин и их избранников-осужденных, действительно получила неоднозначную реакцию: часть зрителей обвинила ее в пропаганде «тюремной романтики», а другие, напротив, увидели в передаче предостережение для девушек.

«Лента.ру» рассказывает, почему «Ждули» заинтересовали зрителей и чем участие в телешоу обернулось для героинь проекта.

«Ждуля» со стажем

«Мне все-таки хотелось тепла, ласки, и я влюбилась в него. У меня прямо бабочки внутри», — рассказывает героиня четвертого выпуска «Ждуль» Алена Равкович о своих отношениях с заключенным колонии строгого режима Андреем Доровских.

Равкович — 27-летняя мать-одиночка из Энгельса, воспитывающая двоих сыновей и работающая водителем такси. В программе женщина жалуется, что ее первый брак не сложился: семья жила крайне бедно, супруг злоупотреблял алкоголем, а кроме того, вел себя агрессивно и прибегал к рукоприкладству. С новым возлюбленным она познакомилась по телефону: Доровских, получив номер от мужа близкой подруги Равкович, однажды попросту позвонил женщине и предложил общаться. При этом он сразу признался, что отбывает наказание в колонии.

У 29-летнего Андрея Доровских за плечами уже три приговора: в свое время ему назначили год лишения свободы за кражу, за изнасилование — десять лет, а в последний раз суд отправил его за решетку на шесть лет за грабеж. В передаче уточняется, что в местах заключения ему осталось пребывать год и восемь месяцев. По словам героини «Ждуль», хотя непростая биография Доровских поначалу и вызывала у нее «страшные сомнения», в то же время ей казалось, что «все нормально будет». «И по голосу он нормальный», — уверяла Равкович.

Кроме того, за советом о том, вступать ли в роман с заключенным, героиня программы обращалась в сообщества для «ждуль» в интернете — участницы таких групп обсуждают разные аспекты отношений с заключенными. В программе утверждается, что спустя пару дней пребывания в таких группах Равкович все-таки решила не отвергать ухаживания нового знакомого.

Зрителей подробно знакомят с историей романа, который в первое время главным образом состоял из общения при помощи писем и звонков. В переписке возлюбленный красноречиво демонстрировал свои чувства. «Любимая моя Леля, меня раздирает изнутри одна только мысль о том, как тебе тяжело тянуть детей, одной нести все это на своих хрупких плечах», — зачитывает Равкович одно из писем возлюбленного. Говоря о достоинствах своего партнера, она также упоминает, что мужчина беспокоится о ней и ее детях и поддерживает. По словам женщины, он также ни разу не попросил у нее ни передач, ни денег на телефон. Более того, даже предложил перечислять ей на карту свою зарплату.

А вдруг он действительно тот человек, который не похож на таких зеков, которые могут обидеть, могут предать? И на воле часто обманывают, часто делают больно людям, — Алена Равкович героиня реалити-шоу «Ждули»

Спустя два месяца общения Доровских позвал возлюбленную на длительное свидание: такие встречи проходят в отдельных помещениях, напоминающих общежитие, и длятся трое суток. Там он внезапно сделал женщине предложение, и Равкович сразу же ответила согласием. По ее словам, в тот момент она попросту растаяла, так как с первым мужем инициативу ей пришлось проявлять самой. «Свадьбу мы сыграем на зоне», — улыбаясь сообщает участница телешоу. Впрочем, вскоре выясняется, что у пары будет шанс отпраздновать событие на воле — Доровских предстоял суд, на котором был шанс получить условно-досрочное освобождение (УДО).

Я все усилия приложу, чтобы у нас была нормальная благополучная семья, — Андрей Доровских, герой реалити-шоу «Ждули»

Значительная часть серии также посвящена попыткам Равкович убедить свое окружение в благих намерениях жениха и светлом будущем их брака. Однако ни одна из трех ее подруг, включая женщину, ранее состоявшую в браке с осужденным, и женщину, которая на момент съемок встречается с заключенным, не разделяет энтузиазм невесты. Так, одна из приятельниц указывает на то, что осужденные могут использовать «ждуль», чтобы добиться УДО — создание семьи служит дополнительном аргументом в пользу того, что заключенный встал на путь исправления. Другая подруга советует героине передачи не торопиться с заключением брака, а третья предупреждает о возможных юридических проблемах и для Равкович, и для ее детей из-за наличия судимости у будущего мужа.

Кроме того, в беседе с одной из приятельниц героиня шоу раскрыла неожиданный для зрителей факт: оказалось, что роман с Андреем Доровских — не первые ее отношения с заключенным. Бывший муж Равкович Эдуард Пьянков отбывал наказание за кражу, когда они познакомились с ним в соцсетях. Девушка дождалась его, после чего они поженились. Но спустя какое-то время совместная жизнь перестала быть спокойной: в муже, по словам Равкович, временами «открывалось бешенство».

Пьянкова по обвинению в сбыте наркотиков задержали прямо в их квартире и приговорили к восьми годам лишения свободы, говорится в шоу. «Я ему возила передачи, я каждую копеечку откладывала. (…) Я все это возила на себе, причем еще ребенка на руках держала. И он совершает новое преступление там», — рассказывает героиня «Ждуль» о визитах в колонию. Она уточнила, что Пьянков сбывал наркотики и в тюрьме. Узнав об этом, женщина поставила крест на браке и впоследствии развелась с супругом.

Впрочем, как выясняет зритель по ходу серии, на Доровских и Пьянкове список заключенных, с которыми были отношения у Равкович, не оканчивается. Ее второй муж Андрей Ковальчук находился в местах лишения свободы за угон автомобилей, когда они познакомились по переписке. Как утверждает женщина, она возила ему тяжелые передачи, подрывая здоровье. После получения Пьянковым УДО пара узаконила отношения. Однако, как заявила героиня «Ждуль», получив полное освобождение, муж ушел к другой женщине. Спустя какое-то время он снова был осужден — в этот раз, как отметила участница программы, за кражу

После неудачного брака со вторым заключенным Равкович решила больше не ввязываться в романы с мужчинами, находящимися за решеткой. Но, как утверждается в шоу, спустя какое-то время у нее возникли отношения с бывшим заключенным Дмитрием Деминым, который на момент их знакомства недавно вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. «Стоп, думаю, этот же уже освободился», — со смехом пояснила женщина. Спустя какое-то время она выяснила, что Демин не впервые был осужден за воровство. Кроме того, оказалось, что роман с Равкович не помог ему встать на путь исправления: спустя год после пребывания на свободе он ограбил соседей женщины и опять оказался за решеткой. На момент съемок его приговор еще не был оглашен.

Героиня шоу очень переживала за судьбу Демина, однако вскоре познакомилась с нынешним женихом и решила не ждать возвращения уже бывшего партнера.

Я считаю, что этого человека (Андрея Доровских — прим. «Ленты.ру») я под крыло свое [беру]… Буду и подруга, и жена, все вместе, — Алена Равкович, героиня реалити-шоу «Ждули»

Но и с очередным заключенным, если верить программе, все тоже не было идеально. Суд отказал Доровских в УДО за нарушения режима колонии, так как несколько раз он попадал в изолятор из-за драк. Таким образом надежда женщины на свадьбу на свободе разрушилась. Произошедшее сильно пошатнуло веру героини «Ждуль» в своего нового избранника. В финале эпизода Равкович заверяет, что все же не будет ждать Доровских. «Наши отношения закончились, начну жизнь с чистого листа», — говорит героиня шоу и отмечает, что намерена сосредоточить внимание на себе и детях.

«Мне хорошо с этим человеком»

Телеканал «Ю» запустил реалити-шоу «Ждули» в марте 2022 года. В проморолике проекта закадровый голос под драматичную музыку рассказывал об унижении и презрении, с которыми приходится сталкиваться «ждулям». Цель же у проекта звучала вполне благородно. «Телеканал «Ю» попробует понять женщин, которые познакомились с заключенными и решили связать с ними жизнь. (…) С каждой героиней мы пройдем весь путь через неприятие общества, сомнения и страхи и поддержим независимо от результата», — говорилось в промовидео.

Но весной 2022 года свет увидела только одна серия «Ждуль». Как объяснял телеканал, весенний сезон с новыми реалити-шоу был перенесен «из-за сложившейся ситуации» (судя по всему, речь идет об изменениях в эфире из-за спецоперации на Украине — прим. «Ленты.ру»). Передача вернулась в эфир лишь спустя год, в феврале. Всего вышло шесть серий реалити-шоу, каждая из которых посвящена одной истории отношений.

Эпизоды строятся по похожему принципу: в выпуске рассказывают о знакомстве пары, о мужчине-заключенном, демонстрируют их общение и развитие отношений. Один из ключевых элементов — противостояние «ждули» ее окружению, в том числе родителям, критикующим выбор дочери. Кроме того, в шоу обязательно показывают, как героиня передачи общается в сообществах «ждуль» в интернете, а также встречается с их участницами в реальной жизни. В некоторых эпизодах показано обращение женщины к психологу программы Екатерине Святкиной. Впрочем, отдельные героини не упустили случая обратиться и к гадалкам

В финале серий подводится итог отношениям: чья-та история заканчивается свадьбой в исправительном учреждении, а чья-то — расставанием.

«Ждули», с которыми познакомился зритель, — россиянки в возрасте от 27 до 37 лет. Участницы программы женщины разного достатка и положения. К примеру, Галина Коровкина из Покрова живет в общежитии и трудится на двух работах, в то время как Вероника Шапарева из Иванова работает гендиректором строительной компании, а у Ангелины Слободсковой из Саратовской области свой бизнес. Объединяет участниц проекта, помимо отношений с заключенными, наличие детей от предыдущих браков и отношений. При этом некоторые из «невест строгого режима», как их называют в соцсетях телеканала, воспитывают детей без поддержки бывших партнеров.

Некоторые героини проекта до романа с осужденными мужчинами состояли в неудачных и абьюзивных отношениях. Некоторые пережили травматичный опыт в детстве и юности — так, по словам Алены Равкович, отчим избивал ее, из-за чего она часто уходила из дома. Отец Юлии Зимариной из Макарьева также прибегал к рукоприкладству, как рассказала в программе ее мать Светлана Зимарина. «Когда он пьяный приходил, мы прятались, в шифоньере сидели. Говорила ей: «Юля, тише, сейчас папа уснет, и мы выйдем из шифоньера»», — вспоминала она

С новыми возлюбленными некоторые из участниц шоу познакомились в соцсетях или через знакомых. Другие знали их еще до приговора, однако в отношения, если верить программе, вступили, когда мужчины уже находились за решеткой. Общение главным образом состояло из звонков и переписок, а также свиданий, в том числе длительных.

Разбойное нападение, нанесение тяжких телесных повреждений, убийство — по таким статьям отбывают наказание отдельные избранники «ждуль», участвующих в передаче. Некоторые осуждены не впервые. Кому-то из них на момент съемок оставалось отбывать несколько лет. «Рекордсмен» в программе на данный момент — жених Юлии Зимариной, который выйдет на свободу лишь через 11 лет после съемок.

«Мне хорошо с этим человеком, я его люблю», «Он хороший человек, классный, заботливый», «Он достаточно образованный, интересный, с ним всегда есть о чем поговорить», — так героини реалити-шоу объясняют отношения с заключенными. Многие из них отмечают, что их женихи и бойфренды очень внимательны, не скупятся на ласковые сообщения и признания в любви, читают стихи. Кроме того, мужчины радовали участниц программы подарками — от цветов до ювелирных украшений, высылали деньги на разные нужды.

Он мне заменяет любовника. Хоть редкий секс, но какой секс это! Очень ласковый он. (…) Я наконец-то поняла, что такое наслаждение, секс, получала от него удовольствие. Также он заменяет мне отца. Он мне подскажет, он мне поможет, где-то меня поругает. Он заменяет мне всех, — Юлия Зимарина, героиня реалити-шоу «Ждули»

Анна Кувалдина же призналась, что еще до романа молилась в церкви, прося, чтобы ее избранник был «сидевшим» — как и ее отец, который дважды отбывал срок. По словам женщины, ей было необходимо, чтобы будущий партнер знал ценность свободы. «На воле они какие-то разбалованные все», — утверждала героиня шоу.

Откровения и близость участниц к зрителю — еще одна особенность реалити-шоу. Несмотря на возможность неоднозначной оценки «ждуль» аудиторией, в программе открыто показан их быт, общение с избранником, близкие и знакомые. Появляются на экране и дети «ждуль», порой они высказываются об отношениях матерей с осужденными мужчинами. Сами заключенные иногда тоже участвуют в съемке, упоминая о своих проступках, но при этом убеждая в серьезных намерениях в отношении своих возлюбленных.

У меня закончится срок, мы заявление подадим в ЗАГС. Туда к ней поеду, в Покров. Будем жить. Дети, как обычно все, дача, семья, — Александр Гавриленко, герой реалити-шоу «Ждули»

Но не всегда вера женщин в своих возлюбленных и их желание исправиться оправдывала себя. Александр Гавриленко, поссорившись с героиней программы Галиной Коровкиной, злоупотребил алкоголем и не отметился в журнале надзирателя, таким образом нарушив режим исправительного учреждения. Впоследствии ему отказали в выходе по УДО и отправили в колонию строгого режима.

А Дмитрий Башкирцев, избранник Анны Кувалдиной, как оказалось, параллельно общался с другой «ждулей». Комментируя свои отношения с двумя женщинами сразу, он заявил, что Кувалдина «морозилась» и не соглашалась на брак с ним, в то время как вторая партнерша была более «легкой на подъем» и служила для него «запасным аэродромом». «Я мужчина свободный, в самом расцвете сил, никому никаких обязательств и обещаний пока окончательно не дал. (…) Жизнь такая штука, бери от жизни все», — добавил он.

Критики и детективы

«Печально, что молодая девушка с тремя бизнесами, с кучей перспектив, решает свою жизнь связать с нестабильным рецидивистом», «Какой нужно быть отчаянной чтобы связаться с таким? У него на лице написано — уголовник», — сетуют зрители в комментариях под выпусками «Ждуль» на YouTube. История каждой женщины на видеохостинге получила тысячи отзывов зрителей, в которых они то сочувствуют героиням шоу, то ужасаются их выбору. Порой дело доходит и до резкой критики «ждуль» из передачи — некоторые открыто оскорбляют женщин. А «ждуль», которые в шоу все-таки отказались от романа с осужденным, в комментариях осыпают похвалами.

Боже, в какой опасности находится ее (Ангелины Слободсковой — прим. «Ленты.ру») семья. Он никогда не простит ее маму за то, что она была против него. Боже, самой привести в дом врага. И самое страшное, у нее нет пути назад, он уже не отпустит такой лакомый кусок. Зеки все просчитывают, все ходы. Она его корова, и он будет ее доить, — Оксана Сидоркина, пользовательница YouTube

Многие также предостерегают других комментаторш от отношений с заключенными, рассказывая о негативном опыте своих знакомых и близких. «У меня знакомая ждала парня из тюрьмы, он писал ей такие письма, что мы с подругами удивлялись такой неземной любви. Как потом оказалось, письма «ждулям» пишут писари, специально подготовленные люди в тюрьмах. (…) Когда он вернулся, показал себя во всей красе, при первой же ссоре избил ее до полусмерти, сломал нос и ребра», — уверяет одна из зрительниц. Комментируют проект и другие «ждули». К примеру, одна из пользовательниц сети признавалась, что ей доводилось ждать мужчину из мест заключения, однако после нескольких лет совместной жизни он снова отправился за решетку.

Отдельные зрители не просто детально обсуждают поступки героинь шоу, но и находят страницы участниц в соцсетях. Зачастую «расследование» проводится в группах во «ВКонтакте», посвященных критике феномена «ждуль». К примеру, в одном из таких сообществ зрители заявили, что нашли кадры свадьбы Юлии Зимариной, и опубликовали их. В комментариях под постом они пытались определить, присутствует ли на видео ее жених-заключенный, о котором шла речь в программе, или же другой мужчина.

Но больше всего интернет-детективов интересует Алена Равкович, которая ввиду неоднократных отношений с заключенными стала одной из самых порицаемых и высмеиваемых героинь шоу. Пользователи обнаружили в соцсетях ее свадебную фотографию, судя по которой женщина все-таки не рассталась с Андреем Доровских, о чем говорилось в шоу, а заключила с ним брак. «Она прочитала с выражением еще пару его писем и все таки решила выйти за него замуж», «У нее, по всей видимости, только спинной мозг», — высмеивали они решение Равкович выйти замуж.

Участники групп также выложили скриншоты объявления от «ждули», в котором она ищет няню для ребенка-инвалида. Кроме того, они обнаружили на различных порталах ее многочисленные обращения к онлайн-гадалкам с просьбой ответить на вопрос по фотографии. А на портале с судебными решениями пользователи нашли дело, согласно которому в сентябре 2022 года — уже после заключения брака с героиней передачи — Доровских был осужден за грабеж

Более того, некоторые зрители «Ждуль», судя по опубликованным ими кадрам, даже вступали в личную переписку с Равкович, в которой критиковали ее. «Господи, какой конченной нужно быть, чтобы связаться с зеком», — писала участнице передачи зрительница. А одна из девушек заявила, что со страницы мужа Равкович во «ВКонтакте» ей поступали угрозы, и продемонстрировала кадры переписки.

Но в то время как часть зрителей с энтузиазмом ударяется в детальное изучение жизни героинь программы и перепалки с ними, другие задаются вопросом о том, нужно ли подобное реалити-шоу. «Я не понимаю этой программы, воспевать отношения с зеками — это моветон», «Зачем вы это снимаете?», «Не показывайте больше этот шлак по ТВ, пожалуйста», — возмущаются зрители. По мнению некоторых, шоу пропагандирует романтические отношения с осужденными. «Стало очень противно и страшно», — так впечатления от проекта описывает одна из пользовательниц сети.

Лучше бы сняли передачу о том, как это может быть опасно и к каким последствиям может привести. Все это превращают в какой-то фарс и романтизм. А девочки, вполне возможно, будут это воспринимать как инструкцию к действию, — Kinomane4ka, пользовательница iRecommend

Однако их оппоненты считают, что передача может оказаться поучительной и предостеречь женщин от отношений с заключенными. Кроме того, по мнению части зрителей, историям в «Ждулях» не стоит доверять полностью, так как их значительная часть может оказаться выдуманной. Сомнения аудитории подогревает тот факт, что участница программы Ангелина Слободскова в соцсетях рассказывала о постановочных элементах проекта. «Изначально сюжет должен был быть настоящий, тот, который на самом деле. Но когда приехали, у них был свой план сцен. (…) Меня просто показали в роли клуши», — утверждала Слободскова. Она также призывала «не искать правды» в таких проектах. Впрочем, это не оградило участницу шоу от критики: на личных страницах в соцсетях женщину нет-нет да и оскорбляют за отношения с заключенным.

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Для телеканала «Ю», известного в том числе неоднозначными реалити-шоу вроде «Беременна в 16», ставка на «Ждулей», если судить по рейтингам, себя оправдала. Согласно данным компании Mediascope, реалити-шоу о «невестах строгого режима» с момента возвращения весной 2023 года каждую неделю оказывалось в тройке лидеров по популярности на телеканале (среди городов с населением от 100 тысяч человек и россиян от 18 до 54 лет). Кроме того, несмотря на критику шоу, на YouTube-канале «Ю» у большинства выпусков «Ждуль» больше миллиона просмотров и тысячи комментариев.

Олег Давыдов

Оригинал материала: “Лента.ру”