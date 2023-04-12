Прокурор: «Мы плюем на вас, как на любого католика, православного, иудея, магометанина»
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ОМОН внес коррективы в пасхальное богослужение в базилике Святой Екатерины в Петербурге. Ровно 100 лет назад настоятеля этого собора расстреляли.
И призыв папы римского Франциска к двухнедельному пасхальному перемирию (текущая неделя — католическая Пасха, затем Пасха православная), и ответ Дмитрия Пескова («Мы действительно читали новости, но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счет. Поэтому не считаем нужным и возможным комментировать»), и события у базилики Святой Екатерины в Санкт-Петербурге в пасхальную ночь — так сложилось — происходят в 100-летнюю годовщину скорого суда и расстрела петроградского декана, настоятеля того самого собора Святой Екатерины и прелата папы римского Константина Будкевича. Его казнили как раз в пасхальную ночь 1923 года.
Константин Будкевич. Фото: krzysztofpozarski.com
И вот ровно через 100 лет в родном храме прелата Будкевича перед богослужением Навечерия Пасхи, которое традиционно начинается с благословения огня и пасхальной свечи вне храма, представители правоохранительных органов РФ обращают внимание на то, что администрация базилики не уведомила власти об этом обряде (хотя он совершается у входа в базилику ежегодно).
В результате правоохранители не дали возможности начать светильничное богослужение вне храма. При этом прихожан не разгоняли. Об этом сообщает офис вспомогательного епископа Римско-католической архиепархии в Санкт-Петербурге.
Добавлю, что
ОМОН вносит коррективы в католическое богослужение впервые в новейшей истории. Подгадали к 100-летию убийства прелата.
Столь значимые совпадения, такая синхроничность только разжигают религиозные чувства, людскую веру.
Между тем у этой совершающейся сейчас истории есть еще более загадочные подробности. Незадолго до начала СВО, в конце 2021 года, Генпрокуратура совершенно незаметно для общественности — никаких нигде сообщений — реабилитировала и прелата Будкевича, и вместе с ним группу католических священников, осужденных в Москве в марте 1923 года. Тогда не только расстреляли петроградского декана; главу российских католиков архиепископа Яна Цепляка тоже приговорили к высшей мере, но после годичного содержания в тюрьме выслали из СССР; еще 13 представителей духовенства, включая экзарха русских католиков Леонида Федорова, получили от трех до 10 лет лишения свободы. И только одного, единственного не священника — органиста, освободили в зале суда, дав ему за оскорбление советской власти, прозвучавшее в костеле, полгода условно.
В 2001-м Федорова причислили к лику блаженных, этот же процесс (беатификации) начат и в отношении архиепископа Цепляка (с 1952 года), прелата Будкевича (с 2003-го).
Россия ранее дело уже пересматривала — в 1994 году, но тогда Генпрокуратура реабилитировала только Федорова. Он отличался от братьев: как писала «Правда» с «процесса церковников» (№ 63 от 22.03.1923), «Дело слушается в Голубом зале Дома Союзов. Вся левая сторона судебной эстрады занята обвиняемыми, которые симметрично рассажены по четыре в ряд. Среди темных сутан католического духовенства выделяется православная ряса экзарха греко-католической церкви Федорова».
Спустя без малого век РФ — заключением Генпрокуратуры от 19.11.2021 — реабилитировала остальных 15 фигурантов процесса. Ксендзов, как их неизменно именовали в советском официозе того времени. Это К.Р. Будкевич, Я.Ф. Цепляк, А.М. Василевский, Д.А. Иванов-Столбинский, А.И. Малецкий, Т.Ю. Матулянис, А.П. Пронскетис, Ф.Ф. Рутковский, Я.Я. Тройго, Л.А. Хвецько, П.В. Ходневич, Я.Я. Шарнас, С.Ф. Эйсмонт, Э.С. Юневич, П.И. Янукович.
В последней (2018 года) значительной статье о процессе 1923 года российские историки Е. Токарева и А. Беглов (Институт всеобщей истории РАН) говорят, что, помимо политики радикального секуляризма, национализации церковного имущества, отношение с католичеством осложнились советско-польской войной 1919–1920 годов — католики, большинство из которых были поляками, воспринимались как «пятая колонна» враждебного государства. Этот конфликт достиг апогея в суде над священниками, обвиненными в контрреволюционной деятельности и связях с Польшей. Токарева и Беглов опубликовали отправленный в Ватикан (и там хранящийся) отчет о ходе процесса и последовавших за ним событиях от находившегося в то время в РФ руководителя Папской миссии помощи американского иезуита Э. Уолша, добившегося разрешения присутствовать на суде.
Штрихами — из дневника Уолша:
Далее он четко повторил рассказ об антирелигиозной деятельности правительства и закончил, сказав: «С радостью я ответил на приказ предстать перед революционным трибуналом и с радостью я выйду отсюда. Вы не можете разрушить идеалы и принципы моей католической веры, за которую я готов в этот момент страдать и, если нужно, отдать свою жизнь».
Эта демонстрация заинтересованности вызвала, естественно, жесткую реакцию среди наиболее радикальных групп, которые, как кажется, сейчас находятся у власти. 31 марта «Правда» напечатала статью, которая заняла значительную часть выпуска, названную «Почему не судят папу римского?». Статья, подписанная «Рабочий», была, конечно, инспирирована и имела своей задачей объявить, что на процессе выявилось, что нынешнего папу необходимо осудить и что, следовательно, он должен быть подвергнут заочному (in absentia) судебному преследованию. В завершение статьи было сказано, что хотя папа в настоящий момент недоступен, его подвергнут реальному процессу, когда Италия станет большевистской. (Действительно, такая статья за подписью «Рабочий Ф. Федотов» вышла в «Правде» № 71. Все течет, ничего не меняется. Хотя нет, некоторые перемены — к худшему — все же есть: сейчас в подобной стилистике, с той же необъяснимой самоуверенностью высказываются и в высших эшелонах власти — А. Т.).
Я предположил, что произошла ошибка, и вернулся в кровать. Через 30 минут телефон зазвонил снова, и, подняв трубку, я вновь услышал те же голоса. Таким образом, я был убежден, что это был большевистский способ сообщить мне трагическое известие о том, что архиепископ и монсеньор Буткевич уже расстреляны или расстрел совершается в этот момент. (Далее Уолш описывает, как ему продолжали звонить каждые полчаса до утра. — А. Т.). Утром были опубликованы известия, что приговор архиепископу был заменен на 10 лет тюрьмы, но что никакая милость не будет предоставлена монсеньору Буткевичу.
***
Процесс продолжался всего шесть дней — с 21 по 26 марта 1923 года. Но последствия имел очень долгие, вызвав большой международный скандал.
Лишь несколько штрихов из хроники того времени: мировые державы заявляют протест, 30 марта (после вынесения приговора, но еще до совершения казни) советскому правительству вручают соответствующую ноту и со стороны Англии. Ответная нота Москвы составлена в столь резких выражениях, что британский представитель в Москве Ходжсон отказывается ее принять.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Источник: Новая газета
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