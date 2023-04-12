 

Мнение: Крым давай!

12.04.2023, 22:23, Разное
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ЖЖ подогнал в своей рассылке “Вспомните, о чем вы писали” чрезвычайно занятный мой старый пост. А я и забыл!

Крым давай!
Спрашиваю разных своих знакомых:

– Ну что? На Украине за кого болеете – за Ющенко или за Януковича?

– Хм… – удивляются знакомые. Потом оживляются:

– Слушай – а кто из них должен победить, чтобы нам Крым вернули?

– Да никто вроде… – ответно недоумеваю я. – По-моему, кто бы ни победил – никто нам Крыма не отдаст, даже не собирается!

– Ну-у, – разочарованно тянут знакомые. – Тогда это всё неинтересно!

По-моему, этот диалог – самая типовая российская реакция на сегодняшние украинские события (2007)

Да-да! Я это написал в такой же день 12 апреля, но ровно 16 лет назад – в 2007 году! Под “сегодняшними украинскими событиями”, очевидно, имелись в виду украинские выборы президента, где главная борьба шла между президентом Ющенко и кандидатом Януковичем. И вот с каким настроением за теми выборами следили в России. Хотя, казалось бы, абсолютно ничего не предвещало.

Источник: Размышления вольного социолога


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