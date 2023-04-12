Скандалы: Ахметов против России

Украинский олигарх готовит новый иск

Украинский миллиардер Ринат Ахметов потребует от российских властей компенсировать потерю активов в Донбассе. Средства, которые олигарх надеется вернуть, будут потрачены на восстановление Украины, пообещал он. Ранее компании Ахметова уже подавали иск в ЕСПЧ, но в Москве заявили, что не будут исполнять судебные решения, так как РФ вышла из-под юрисдикции Совета Европы.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов инициировал арбитраж против России за «захваченные активы в Донецкой и Луганской областях».

«Ахметов, как инвестор, потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций так называемыми «ДНР» и «ЛНР» под руководством или контролем России в 2014-2017 годах», — сообщила пресс-служба принадлежащей Ахметову инвестиционной группы SCM.

Среди активов, права на которые Ахметов надеется вернуть, — десятки предприятий добывающего, металлургического и энергетического секторов, в том числе «Енакиевский металлургический завод», «ДТЭК Ровенькиантрацит» и «ДТЭК Свердловантрацит».

Также предпринимателю принадлежала «Донбасс Арена», в строительство которой было инвестировано более $400 млн.

«Я подаю иск на полное возмещение страной-агрессором всех причиненных нам с 2014 года ущерба на незаконно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Справедливость должна быть восстановлена, и агрессор должен понести как финансовое, так и уголовное наказание. Возмещенные средства я буду вкладывать в восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины», — пообещал Ахметов.

В какой конкретно суд будет подан иск, олигарх не уточнил.

Предыдущие иски

Ранее компании Ахметова уже подавали два иска в суды различной юрисдикции. В 2018 году был подан иск в арбитражный суд в Гааге по энергетическим активам ДТЭК, находящимся на полуострове Крым.

В феврале 2022 года комиссия по выявлению имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении РФ недружественные действия, приняла решение национализировать принадлежащие Ахметову ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод», ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» и другие активы.

Представители миллиардера направили исковое заявление в ЕСПЧ, перечислив активы, над которыми он потерял контроль после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Речь, в частности, шла и о заводе «Азовсталь» (принадлежал группе «Метинвест», которая в свою очередь принадлежит SCM).

В Москве в ответ напомнили, что Россия уже вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, а значит, проигнорирует судебное решение.

Ахметов владеет 100% акций SCM. На конец прошлого года Forbes Ukraine оценивал состояние олигарха в $4,4 млрд. С начала СВО он потерял более $9 млрд, но продолжает оставаться самым богатым гражданином Украины.

Украинцы теряют состояние

По оценкам украинского Forbes, 20 богатейших граждан Украины с начала российской специальной военной операции в этой стране потеряли до $22,5 млрд. Помимо Ахметова, в тройку наибольших убытков вошли совладельцы сервиса Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко, потерявшие по $1,7 млрд с февраля 2022-го. В начале года оба бизнесмена владели по $4 млрд.

Больше всего убытков понесла сфера металлургии и связанные с ней отрасли украинской промышленности.

В рейтинге миллиардеров Forbes к настоящему моменту осталось всего пятеро украинцев с состоянием более $1 млрд. Кроме Ахметова, в пятерку входят Виктор Пинчук ($2,1 млрд), Вадим Новинский ($1,4 млрд), Константин Жеваго ($1,3 млрд) и Геннадий Боголюбов ($1,1 млрд).

Леонид Цветаев

Оригинал материала: “Газета.ру”