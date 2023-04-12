А Родина в курсе, что ей изменяют?

За «сталинскими сроками» идут «сталинские законы», а затем — репрессии для тех, кто все это придумал.

«Сталинский четвертак» в 25 лет лишения свободы потребовал выписать Владимиру Кара-Мурзе якобы за «государственную измену» представитель обвинения, назвав Владимира при этом «врагом, который должен быть наказан».

И вслед за «сталинскими сроками» и «сталинской лексикой» о «врагах» и «изменниках» идут и «сталинские законы» — максимально приближая репрессивное законодательство к печально знаменитой 58-й статье УК РСФСР о «контрреволюционных преступлениях».

Начинающейся со слов «контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов и правительств Союза ССР, союзных и автономных республик или к подрыву или ослаблению внешней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской революции; любые действия, которые наносят ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории; шпионаж на сторону врага, бегство или перелет за границу».

В четверг, 13 апреля, Госдума планирует в срочном порядке ужесточить наказание по ряду статей Уголовного кодекса РФ и в том числе — ввести наказание вплоть до пожизненного за «государственную измену».

По словам главы думского комитета по безопасности, бывшего первого зампреда Следственного комитета Василия Пискарева (автора многих репрессивных законов, в том числе — печально известной уголовной статьи 207.3 о «фейках об армии»), эти поправки «поддержаны всеми фракциями, представленными в Комитете». 10 апреля поправки были одобрены Комитетом по конституционному законодательству и вынесены на пленарное заседание.

Кроме пожизненного заключения за «измену», за «совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране» срок лишения свободы увеличивается с 15 до 20 лет.

За «вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений» минимальный срок лишения свободы увеличивается с 5 до 7 лет, а минимальное наказание за пособничество — с 10 до 12 лет (максимальный срок по данной статье — до 20 лет).

Участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас — от 5 до 10 лет).

За действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а равно за нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны будет грозить до 20 лет лишения свободы (сейчас 15 лет).

Для справки:

рост порогов наказания, во‑первых, предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения, а во‑вторых, право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, появляется не раньше чем через 25 лет и при условии примерного поведения.

«Пожизненное» за «государственную измену» — точная калька статьи 58-1 о «контрреволюционных преступлениях», предусматривавшей за «измену Родине» наказание вплоть до расстрела с конфискацией имущества. Тогда высшей мерой наказания был расстрел, сейчас — пока — пожизненное заключение.

Ключевое слово — «пока», потому что некоторые особо ретивые депутаты Госдумы — как лидер «эсеров» Сергей Миронов, прошедший большой творческий путь от геологического молотка (в молодости был геологом) до кувалды Пригожина —

предлагают вернуть смертную казнь, призывая Конституционный суд пересмотреть свою позицию относительно ее невозможности.

Учитывая состояние, в котором в последние годы находится эта судебная инстанция, при наличии команды сверху никаких сложностей в пересмотре не предвидится. И будет ровно как в Белоруссии у Александра Лукашенко, где за «госизмену» предусмотрена смертная казнь.

Что касается других пунктов 58-й статьи, то почти все они уже реализованы в законодательстве — причем с близкими к прежним сроками. Разве что формулировки чуть другие.

Например, «любое действие с намерением насильственно отторгнуть от Советского Союза любую часть его территории или вторжение с целью захватить власть» (58-2) — аналогия статей 278 и 279 УК РФ о насильственном захвате власти и вооруженном мятеже.

«Контакты с иностранным государством в контрреволюционных целях или отдельными его представителями» (58-3) — аналогия статьи 275.1 УК РФ о «сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

«Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания» (58-10) — аналогия целого ряда статей УК РФ (ст. 280 — о публичных призывах к совершению экстремистской деятельности, ст. 280.3 — о «дискредитации» Вооруженных сил, ст. 280.4 — о публичных призывах к действиям, направленным против безопасности государства) и так далее, и тому подобное.

Что же касается «госизмены», то в статье 275 УК РФ дано крайне расплывчатое определение: в том числе под ней понимается «оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

Учитывая, что деятельностью, «направленной против безопасности РФ», сегодня могут объявить почти все что угодно (на усмотрение следователя и суда), «изменником» рискует стать любой, кто контактирует с иностранцами и на кого при этом укажет перст «органов, которые не ошибаются».

И, как подсчитали журналисты, в 2021 и 2022 годах по этой статье завели почти в два раза больше уголовных дел, чем в 2019 и 2020 годах…

Чем все это вызвано? Ответ прост: страхом и неуверенностью властей.

Будь реальная поддержка их действий такой, как рисуют лояльные социологические службы и рассказывают пропагандисты, — не требовались бы ни «сталинские сроки», ни «сталинские законы», приравнивающие нелояльность к государственной измене, а инакомыслие к экстремизму.

Вот только прокладчикам этой «сталинской дороги», не учившим или забывшим историю, неведомо, что на ней очень многие из тех, кто фабриковал дела, обвинял и приговаривал, и думал, что так будет всегда, на следующем витке репрессий сами отправлялись в их жернова.

Борис Вишневский,

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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