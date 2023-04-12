Мнение: США недовольны Индией, переход на дубайский стандарт и глобальный рост угледобычи

1. Отношения США с Индией становятся всё более напряжёнными. Окончательно рассориться с индийскими властями, чтобы увидеть после этого, как Индия вливается в антиамериканскую коалицию России и Китая, в Вашингтоне пока не готовы. Но своё недовольство индийской политикой в США высказывают всё более громко, и когда-нибудь дело может дойти и до открытого конфликта. Цитирую проект СнМИ (ссылка):



Кстати об Индии: на фоне растущего наката западных СМИ на Моди как «мутирующего в автократа» (см., например, свежие тексты в New York Times о том, что он «усиливает хватку на горле демократии» и в Washington Post о том, что он «атакует демократию и свободу слова») — индийский премьер ведёт себя дерзко. <…>

…в Нью-Дели он принял с дружественным визитом секретаря российского Совбеза Патрушева («стороны обсудили вопросы сотрудничества, представляющие совместный интерес»). Там же проводится российско-индийский экономический форум, с которого сообщается о потенциале роста взаимной российско-индийской торговли до $50 миллиардов, о переговорах по участию Индии в «Северном морском пути» и — что представляет отдельный интерес — о заключении между Роснефтью и государственной Indian Oil соглашения о «существенном увеличении поставок нефти и диверсификации её сортов». Последнее любопытно тем, что произошло после вала медиавбросов в западных СМИ о том, что «Индия отказывается от русской нефти», «Индия присоединяется к ценовому потолку G7» и других.

В свете этого можно предположить, что — при сохранении официально дружественного отношения США и сателлитов к Индии (рядом Китай, из двух зол приходится выбирать меньшее) — медийно-правозащитные атаки на неё будут только усиливаться.

2. Дедолларизация нефтяного рынка продолжается (ссылка):



«Роснефть» в сделках с Индией перешла на ценовой бенчмарк Дубая.

«Крупнейший российский производитель нефти «Роснефть» и ведущий индийский нефтепереработчик Indian Oil Corp договорились использовать ориентированный на Азию ценовой бенчмарк Dubai в своей последней сделке по поставке российской нефти в Индию», – сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.

В феврале, глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках India Energy Week заявлял, что референтная цена на российскую нефть будет формироваться не в Европе, а там, куда реально идут поставки и есть сделки, Он также отмечал, что для регулирования рыночных показателей вероятно придется отказаться на первом этапе от «фьючерсных сделок, расчетных фьючерсов».

На прошлой неделе компания сообщила о заключении соглашения с Indian Oil Corporation о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов. Reuters добавило, что новый контракт включает нефть марки Urals, поставляемую из российских европейских портов «Приморск», «Усть-Луга» и «Новороссийск», а также нефть марки Sokol, экспортируемую с Сахалина, которая будет продаваться со скидкой в $8-10 за баррель к котировкам Дубая.

Если вы спросите «почему в Дубае, а не в Петербурге», мне останется только пожать плечами. Да, для нас было бы лучше устанавливать цены на петербургской бирже. Но, увы, тут наши нефтяники свою работу провалили. Однако сильно расстраиваться по этому поводу не стоит, Дубай тоже нас вполне устраивает. Грубо говоря, мы имеем ситуацию на 4 из 5, хотя могли бы иметь 5 из 5. Приемлемо, но не идеально.

3. Похоже, угольную отрасль России рано начали хоронить. Спасибо зелёным бесам, спрос на уголь в мире продолжает расти (ссылка):

Совокупная мощность мировых угольных электростанций выросла на 1% в 2022 году, говорится в последнем докладе Global Energy Monitor.

В абсолютном выражении прирост составил 19,5 ГВт. Как отмечает Associated Press, такой мощности достаточно для электроснабжения 15 млн домов.

Любопытно, по прогнозу МЭА для достижения климатических целей Парижского соглашения развитым странам требуется свернуть угольную генерацию к 2030 году, развивающимся – к 2040 году.

Таким образом, ежегодно необходимо выводить из эксплуатации объекты общей мощностью 117 ГВт против 26 ГВт в 2022 году, а с учетом проектов в разработке еще больше, поясняет Global Energy Monitor.

Пока все происходит наоборот.

Совокупная мощность введенных в эксплуатацию новых объектов составила 45,5 ГВт, из которых 59% приходится на Китай. За пределами КНР мощность угольных электростанций продолжает снижаться.

В странах ЕС вывели из эксплуатации объекты общей мощностью 2,2 ГВт против рекордных 14,6 ГВт годом ранее, в США – 13,5 ГВт.

Общая мощность объектов в разработке, в том числе заявленных и строящихся, выросла на 12%, до 537,1 ГВт, в основном также благодаря Китаю.