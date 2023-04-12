 

“Клубничное молоко”: новая тенденция маникюра, которая идеально подходит для теплых майских дней

12.04.2023, 21:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Розовый цвет уверенно удерживает лидирующие позиции в бьюти-сфере. В нейл-арте сейчас входит в моду новый тренд — это дизайн в стиле «клубничное молоко». Рассматриваем эффектные варианты подобного маникюра и вдохновляемся идеями.

Клубнички

Для начала разберемся, что означает данный тренд. Он подразумевает использование розового и белого лака. Если вы смешаете их, то у вас получится пастельный нежный оттенок. Если есть желание, то можете сделать однотонный маникюр в таком цвете.

Если же хочется поэкспериментировать с рисунками, тогда остановитесь на таком варианте. Суть заключается в том, чтобы нарисовать на одном или на всех ногтях симпатичные клубнички.

Можете нарисовать такие рисунки на однотонном лаке пастельно-розового цвета. А можно использовать отдельно белый и отдельно розовый, создать анималистичные узоры на ногтях и украсить рисунками в виде клубничек.

Оригинальная идея — продолжить и развить «молочную тематику». На одном из ногтей нарисуйте клубничку, на другом — пакет с молоком или со сливками. Получится мило и забавно.

Анималистичный и другие узоры

В контексте рассматриваемого тренда вполне уместен будет анималистичный принт. Вы можете воссоздать окрас коровы, используя лаки белого и розового цвета.

Либо в качестве основы подойдет молочный пастельный оттенок. Кстати, чем длиннее ногти, тем эффектнее будет смотреться подобный маникюр.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь
“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода
Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Вы можете поэкспериментировать и с другими видами принтов и узоров. Можно нарисовать причудливые завитки и разводы лаком более насыщенного розового цвета на нейтральном пастельном (например, молочном).

Если вам нравится оформление в виде страз, тогда не упускайте возможности создать уникальный дизайн с помощью таких дополнительных «инструментов».

Только старайтесь не перебарщивать со стразами, чтобы маникюр не получился уж слишком перегруженным. Помните, что минимализм еще никто не отменял.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02.23 / Павел Дуров: Telegram стал самым популярным за последние 5 лет

16.07.22 / «Я вам, суки, покажу work-life balance»: Герман Стерлигов проведёт семинар «Как заставить подчинённых работать до 16 часов в сутки»

06.12.22 / Саудовская Аравия приняла решение не добывать нефть в 2023 году

28.01.22 / Встретились в Париже Козак и Ермак

15.12.21 / Мнение: Добрый Путин

15.09.22 / Драматичные моменты: Галибин огорошил неудобным вопросом об изгнанном из дома Райхельгаузе

06.11.22 / Польская полиция разогнала первый съезд народных депутатов России

24.05.21 / Длина теломер, показатель долголетия, может быть определена в раннем возрасте

05.01.22 / «Хочу “Лего” и чтобы не было войны»

21.06.21 / Желейный маникюр Jelly Nails: описание и модные идеи трендового нейл-арта лета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика