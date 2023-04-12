“Клубничное молоко”: новая тенденция маникюра, которая идеально подходит для теплых майских дней

Розовый цвет уверенно удерживает лидирующие позиции в бьюти-сфере. В нейл-арте сейчас входит в моду новый тренд — это дизайн в стиле «клубничное молоко». Рассматриваем эффектные варианты подобного маникюра и вдохновляемся идеями.

Клубнички

Для начала разберемся, что означает данный тренд. Он подразумевает использование розового и белого лака. Если вы смешаете их, то у вас получится пастельный нежный оттенок. Если есть желание, то можете сделать однотонный маникюр в таком цвете.

Если же хочется поэкспериментировать с рисунками, тогда остановитесь на таком варианте. Суть заключается в том, чтобы нарисовать на одном или на всех ногтях симпатичные клубнички.

Можете нарисовать такие рисунки на однотонном лаке пастельно-розового цвета. А можно использовать отдельно белый и отдельно розовый, создать анималистичные узоры на ногтях и украсить рисунками в виде клубничек.

Оригинальная идея — продолжить и развить «молочную тематику». На одном из ногтей нарисуйте клубничку, на другом — пакет с молоком или со сливками. Получится мило и забавно.

Анималистичный и другие узоры

В контексте рассматриваемого тренда вполне уместен будет анималистичный принт. Вы можете воссоздать окрас коровы, используя лаки белого и розового цвета.

Либо в качестве основы подойдет молочный пастельный оттенок. Кстати, чем длиннее ногти, тем эффектнее будет смотреться подобный маникюр.

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Вы можете поэкспериментировать и с другими видами принтов и узоров. Можно нарисовать причудливые завитки и разводы лаком более насыщенного розового цвета на нейтральном пастельном (например, молочном).

Если вам нравится оформление в виде страз, тогда не упускайте возможности создать уникальный дизайн с помощью таких дополнительных «инструментов».

Только старайтесь не перебарщивать со стразами, чтобы маникюр не получился уж слишком перегруженным. Помните, что минимализм еще никто не отменял.