Вдогонку к весеннему образу: стильные способы носить белые брюки этой весной

С одной стороны, белые брюки воспринимаются как вещь непрактичная, но с другой – они никогда не выходят из моды. Ведь белый цвет является олицетворением женственности, непорочности. И если вы хотите освежить свой образ, добавив в него романтики и элегантности, то именно этот цвет будет наилучшим выбором. С каждым новым модным сезоном от дизайнеров поступает масса предложений, касающихся моделей белоснежных брюк и вариантов того, какие образы можно создать с их использованием. С чем носить их весной 2023 года? Вот некоторые из рекомендаций стилистов.

С блузкой

Это отличный офисный вариант. При этом блузка может быть не только пастельного оттенка, но и контрастного. Кроме того, можно выбрать верх с принтом, например с горошком.

С топом

Это сочетание идеально подходит для теплой весны. Выбирайте укороченные топы или топы обычной длины. Поверх можно надеть жакет, чтобы сделать образ более непринужденным.

С футболкой

Белые брюки хорошо сочетаются с цветными футболками. Их можно заправить, но можно носить навыпуск с прямыми брюками. Выбирайте также варианты с рисунками и надписями.

Со свитером

Смело надевайте белые брюки со свитером. Выбирайте верх светлый или контрастный. Дополните образ цветной обувью или обувью в тон.

Далее – об оптимальных цветовых сочетаниях.

С черным

Контрастное сочетание черного с белым выглядит очень стильно и при этом придает образу статусности. Если вы добавите к костюму жакет черного цвета, вы получите отличный деловой лук, в котором можно отправиться в офис или на рабочую встречу.

С красным

Этот цвет всегда ассоциировался с женственностью, а также с уверенностью в себе. Блуза или рубашка красного цвета будет хорошо смотреться в сочетании с белыми брюками на вечеринке или на прогулке.

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С белым

Белый тотал-лук хорош тем, что он является универсальным, подходящим для любого события, и праздничного в том числе. При этом обувь, конечно, предполагается светлой. А вот украшения приветствуются яркие, например бижутерия, характеризующаяся необычным дизайном.

С синим

Синий с белым вызывают ассоциацию с морской тематикой. А это позволяет придать образу утонченности и соблазнительности.

С зеленым

Это весьма интересная комбинация, которая подходит девушкам жизнерадостным и знающим себе цену.

С серым

Это сочетание будет особенно удачным, если верх будет трикотажным. Хорошим вариантом стилистам представляются и белые брюки с серым жакетом.

С коричневым

Комплект, состоящий из белых брюк и блузы в бежево-коричневой гамме, безусловно, отличается элегантностью.

С яркими цветами

Белые летние брюки хорошо сочетать и с яркими цветами. Например, такими как желтый, малиновый, бирюзовый, оранжевый. Не стоит отказываться и от цветочного принта, который придаст образу романтичности.

В предвкушении лета посмотрите это видео.