Мнение: Хронология распада

Марина Ахмедова ушла из ФБ (причем, как я понимаю, в первую очередь из идейных соображений), и я ее “потерял”. Но вот снова наткнулся на нее в телеграме, чему очень рад.

Ахмедова – это такой “прилепин в юбке”, с той разницей, что она намного умнее “Захара” (который и не Захар вовсе). И она реально блестящий журналист, ее репортажи из “Русского репортера” всегда были отличными, полнокровными и живыми.

Ахмедову надо читать всем, кто хочет видеть реальную картину противостояния во всей ее полноте, то есть и с пониманием позиции лучших из “ватников”, лучших с российской стороны. Прилепин все же слишком дурак, Алексей Чадаев стремительно деградировал, Мардана ненависть буквально разъела и выжгла изнутри, а вот Ахмедова – да. Она очень цельная натура, она последовательна, умна и и системна. У нее целое мировоззрение, из которого вытекает и ее оправдание “СВО”. Причем оно не “бабское” (чисто на эмоциях), оно выстроенное. Там есть некрофилия (куда без нее, если сама концепция некрофильская) – но это некрофилия максимально скрытая, запрятанная вглубь.

Вот этот ее пост – про Земфиру – очень характерная вещь. Моя гипотеза общего плана такова: некрофилия, как ее ни прячь и ни прикрывай – ведет к распаду личности. Даже такого изначально высокого качества, какой, в общем, является личность Марины Ахмедовой.

Но вот – процесс пошел, Марина сама его фиксирует (как врач, выпивший “для науки” смертельный яд и сам описывающий изменения в своем организме и своем самочувствии). Вот – Марина отмечает для себя, что она должна “убить Земфиру”, певицу и автора, который ей нравился. Хладнокровно фиксирует противоречие. Согласилась, что можно убивать украинцев – вот оказалось, что под каток должна идти вдруг и Земфира. Червоточинка. Внезапное сомнение.

Нет, Марину это не остановит – она жесткая, она способна принимать решения, она переедет (в своей душе) Земфиру катком. Но она калечит сама себя – и у нее настолько высокий уровень рефлексии, что она способна отдавать себе в этом отчет.

И дальше будет больше. Это дорога в один конец.

Пост Марины Ахмедовой “про Земфиру” из ее телеграм-канала:

“Сегодня в перерыве между совещаниями обсуждали с коллегами – почему у нас нет хорошей попсы. Если кого-то это обидит, перефразирую – почему у нас недостаточно хорошей попсы. И хороших исполнителей заодно.

Одна из коллег назвала Долину, уточнив, что у той какие-то уникальные тембры.

– А вы ее слушаете? – задала коварный вопрос я.

– Я – нет, но тембры! Но неужели вы хотите сказать, что у нас нет певцов? Вот вы Марина кого-нибудь назовите.

Я назвала Земфиру. На меня воззрились все, и один из коллег напомнил, что я даже приложила руку к ее “отмене”.

– Ну при чем тут это? – спросила я. – Я же не отменяю того этапа жизни, когда я ее слушала. И я же не лишена возможности послушать ее песни, если захочу. Просто я не хочу.

Я ещё долго поясняла, что я теперь не могу слушать эти песни – не могу перешагнуть через то, что эта певица потеряла мое уважение. Я бы, будь ее позиция позицией, ее бы хотя бы уважала. Но это – не позиция, это отсутствие критического мышления и элементарное предательство. А я такого не уважаю.

“Мало того, я ведь и Арбенину люблю” – добавила я. И глаза моих коллег окончательно округлились.

– Да ладно, – сказала наш пресс-секретарь, – ты же и к отмене ее концертов руку приложила.

– Но от ее творчества, которое было со мной когда-то, не отказываюсь.

– И я ее люблю, – сказала другая коллега. – Но позиция – сидеть тихонько год, чтобы провести юбилейный концерт, а потом начать намекать – мне неприятна. Но кого вы считаете настоящим исполнителем? – снова спросила она меня.

– Земфиру я считаю феноменом, – проговорила я.

– А многим она не нравится, – сказала коллега.

Я пустилась в долгое объяснение, что – а многим нравилась, и она была феноменом времени, и голосом и смыслами тонкой иголочкой попала в нерв времени. И пусть её не будут слушать в Америке, но она была по русскому менталитету. Объясняя все это, я вдруг вспомнила слова писателя Маканина, который как-то объяснял мне что такое истинная трагедия – это когда убиваешь то, что любишь. Или то, что любишь, убивает тебя” (МАРИНА АХМЕДОВА).