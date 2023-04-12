 

Школьница в Адыгее подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла

12.04.2023, 21:00, Новости дня
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В Адыгее 10-летняя школьница подвернула ногу на уроке физкультуры. Девочку сразу же отвезли в больницу, где врач диагностировал растяжение, выписал мазь и обезболивающие, пишет VSE42.RU.

Однако вечером дома ребенку стало плохо. У школьницы начали синеть губы и поднялась температура, поэтому девочку снова отвезли в больницу, где через полтора часа в реанимации она скончалась.

Причиной смерти называется стрептококковая пневмония и острый сепсис. СК проводит проверку, сообщает “Радио 1”.


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