 

France 3 – июньская засуха весной — на юге Франции уже ограничили расход воды

12.04.2023, 20:50, Новости дня
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В департаменте Гар на юге Франции дождей не было с января, и местная администрация объявила о введении ограничений из-за ранней засухи. Теперь местным жителям нельзя менять воду в бассейнах, поливать газоны и мыть машины, передаёт France 3.

Весна только началась, а город Баньоль-сюр-Сез (департамент Гар) и его окрестности уже затронули первые ограничения по использованию воды. Дождя не было с января, и уровень воды в реке не превышает июньской отметки. Жителей департамента оповестили о засухе, и теперь им запрещено менять воду в бассейнах.

ЖОСС КОРСИНИ, жительница Баньоль-сюр-Сез: Я считаю, что всем нужна вода, но (такие меры. — ИноТВ) наказывают людей, у которых есть бассейны. Но раз выбора нет, то что делать?

Эта женщина также беспокоится об ограничениях на полив: в прошлом году она потратила деньги на создание газона и высадила повсюду цветы.

ЖОСС КОРСИНИ: Если бы знала, то, наверное, использовала больше камней и гравия. Видите, вот что может получиться, если вдруг не получится поливать лужайки.

Другой местный житель принял радикальное решение: он вообще больше не поливает свой сад.

ЖЕРМЕН БЛИТТ, житель Баньоль-сюр-Сез: Сначала я его поливал — у меня была автоматическая система полива, — но вот уже несколько лет как перестал. На это уходит слишком много воды, а результата нет, потому что летом всё выгорает. И поэтому что я сделал? Вы видите — я даю траве расти как есть, а ещё я посадил кустарники и цветы, за которыми не надо ухаживать.

Также запрещено мыть машину на своём участке или в мойке. Похоже, не все об этом знают.

ФРАНЦУЗ: Я не с юга, а из Парижского региона, так что да, не в курсе местных новостей. Про бассейны я слышал, но про мойки — нет.

ДРУГОЙ ФРАНЦУЗ: Я согласен, мытьё моей машины — не приоритетная задача. Теперь мне хочется тут же уехать (усмехается).  

Французская метеорологическая служба не прогнозирует значительных дождей в ближайшие дни. 

Дата выхода в эфир 09 апреля 2023 года.


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