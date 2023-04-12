Politico – сага с утечкой секретных данных серьёзно подпортила отношения США с союзниками

«Слив» в интернет конфиденциальной информации об украинском конфликте и других глобальных проблемах добавил головной боли Вашингтону. Теперь ему приходится предпринимать срочные шаги, чтобы развеять опасения зарубежных партнёров, пишет Politico.



AP

Американские власти «спешно стремятся успокоить разочарованных и сбитых с толку союзников» от Европы до Ближнего Востока и Киева. Причиной всему утечка строго засекреченной информации об украинском конфликте и других глобальных проблемах, пишет Politico.

Более 100 документов разведслужб США, включая ЦРУ, были размещены в Discord ещё в начале марта. Сфотографированные бумаги содержали конфиденциальную секретную информацию о спецоперации на Украине, в Китае и на Ближнем Востоке, поясняет издание.

После того как о просочившихся данных стало известно широкой общественности, высокопоставленные представители разведки, Госдепа и Пентагона обратились к своим зарубежным коллегам. Они попытались развеять возникшие опасения, отмечает Politico со ссылкой на источники.

По словам одного из них, члены «Пяти глаз» — разведывательного альянса, в который, помимо США, входят Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, — обратились к Вашингтону за разъяснениями. Но пока им не удалось получить содержательного ответа.

Тем временем официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве призывают американских властей объяснить, как информация попала в сеть, кто несёт ответственность за утечку и что они делают для её удаления из социальных сетей. Их также интересует, предпринимает ли администрация Байдена шаги, чтобы ограничить распространение разведданных в будущем.

Утечка возмутила и подтвердила опасения правительства Зеленского о том, что информация, которой оно делится с США, попадает в открытый доступ. «Американцы теперь в долгу перед украинцами. Они должны извиниться и возместить убытки», — заявил Politico европейский чиновник, который предпочёл остаться анонимным.

По мнению издания, в результате этой «саги» отношения США с союзниками оказались в кризисном состоянии. Кроме того, встал вопрос о том, как Вашингтон сможет изменить мнение зарубежных партнёров о крупнейшем «сливе» данных американской разведки со времён, когда WikiLeaks выложила в общий доступ миллионы засекреченных документов.

Беспокойство по поводу утечки является особенно острым, потому что большинство документов касается украинского конфликта. А США неоднократно заявляли, что успех в этом направлении зависит от сотрудничества между союзниками в НАТО, Европе и других странах, обращает внимание Politico.

Накануне представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что администрация собрала межведомственную группу, «которая сосредоточится на оценке влияния этих сфотографированных документов на национальную безопасность США, а также наших союзников и партнёров». При этом остаётся неясным, кто именно участвует в этой инициативе.

Высокопоставленный американский чиновник заявил изданию, что борьбу с утечкой обсуждают только «на самом высоком уровне». «Я понятия не имею, в чём заключается план, — признался Politico другой источник. — Я хотел бы сам знать, как мы собираемся с этим справиться».